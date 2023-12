Nuovo fontanello a Faella

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Inaugurato ieri a Faella in Piazza della Costituzione un nuovo fontanello d’acqua comunale per gli abitanti della frazione. L’investimento per il Comune di Castelfranco-Piandiscò è stato di 18 mila euro. La nuova struttura sostituisce il vecchio fontanello, che lì si trovava, ma che da tempo era fatiscente e non più funzionante. L’uso sarà libero e l’acqua verrà erogata gratuitamente. Previsto quindi sia un risparmio che l’innesco di un comportamento virtuoso della cittadinanza con l’ottica di abbattere sprechi, consumo di plastica e inquinamento. L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza dei cittadini e degli assessori della giunta. Il sindaco di Castelfranco-Piandiscò Enzo Cacioli ha voluto anche ringraziare l’assessore Niccolò Innocenti e l’architetto Luigi Moffa del comune per aver lavorato a questo progetto, “e riconsegnato ai cittadini un fontanello nuovo e funzionante”.