Nuovi servizi per gli utenti della clinica di riabilitazione

Il mese di aprile si è aperto con una novità per la Clinica Riabilitazione Toscana, che ha il suo quartier generale all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, ma ambulatori importanti in Valdarno, in particolare a Terranuova Bracciolini.

E’ infatti attivo e online da qualche giorno il nuovo sito. La clinica potenzia così la sua comunicazione nei confronti di tutti i soggetti di riferimento.

Saranno disponibili maggiori dettagli sui servizi, sia quelli garantiti sotto la forma dell’accreditamento, sia quelli che vengono offerti in maniera diretta.

Sarà disponibile un nuovo modello che consentirà un rapporto immediato con la CRT e potrà essere utilizzato per chiedere informazioni ma anche per evidenziare eventuali problemi incontrati.

Un’altra sezione potrà interessare i giovani professionisti, contenendo gli avvisi per la ricerca di personale.

Il sito dispone anche di un’area riservata ai dipendenti nonché tutte le informazioni sulla struttura, l’organizzazione e le presenze della Clinica sul territori.