Nuovi lampioni in città. Cambiano 2700 punti luce

È ai nastri di partenza l’autentica rivoluzione del Comune di Sansepolcro sul versante della pubblica illuminazione con un progetto che predilige tecnologie green e sostenibili, grazie al contratto con Hera Luce siglato nell’aprile del 2023. Nei prossimi giorni, quindi, prenderanno il via i lavori di sostituzione di oltre 2.700 sorgenti luminose di vecchia generazione con nuove luci a led, rendendo l’infrastruttura cittadina più moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente. Questo ambizioso intervento prevede la completa riqualificazione delle infrastrutture esistenti, puntando a un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica. I nuovi impianti a led garantiranno una riduzione del 67% dei consumi elettrici, con un notevole beneficio sia per le casse comunali che per l’ambiente. La riduzione delle emissioni di Co2 sarà significativa, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e confermando Sansepolcro come uno dei modelli virtuosi a livello nazionale. L’amministrazione comunale sottolinea come questo intervento non solo abbatta i costi energetici, ma rappresenti anche un impegno concreto per un futuro più ecologico, innovativo e sicuro. La nuova illuminazione migliorerà sia l’efficienza che anche la qualità urbanistica, valorizzando le strade, i monumenti e gli spazi pubblici della città. "Sansepolcro si dispone a presentarsi sotto una nuova luce - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti – per cui innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente sono al centro di questo progetto, che ci proietta verso un futuro più sostenibile e attento al benessere dei nostri cittadini e del nostro territorio". Il già ricordato 67% di risparmio energetico è pari a un milione e 224.396 kilowatt all’anno, ossia 494 tonnellate di Co2 che non saranno emesse nell’atmosfera. Un enorme taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Sansepolcro, che corrisponde al consumo medio annuo di circa 454 famiglie.

Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Questi gli altri dati del progetto, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4: si tratta di un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale. Si procederà inoltre anche con la riqualificazione e la sostituzione di 283 sostegni, con l’adeguamento di 18 quadri elettrici e con l’installazione di 83 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione. Saranno infine sostituiti oltre 5 chilometri di linea elettrica.