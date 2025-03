Nuovi lampioni al parco Terzani

Opere pubbliche sostenibili a Terranuova. Da qualche giorno è stato ultimato l’efficientamento energetico del Parco Pubblico Attrezzato "Tiziano Terzani" che adesso è dotato di nuova illuminazione Led. La sostituzione delle lampade tradizionali è stata finanziata con risorse ministeriali, per un valore complessivo di 32 mila euro, e consentirà di abbattere la bolletta dell’energia per il municipio e, al tempo stesso, di migliorare il servizio. Ad essere sottoposti al remake in particolare i punti luce degli impianti sportivi che insistono nell’area, i campi da gioco multidisciplinare per calcetto, tennis e pallacanestro che ora possono contare su un sistema all’avanguardia, e una parte dei lampioni interni allo spazio verde. "Con il completamento di questo intervento, il nostro Comune compie un altro passo verso la sostenibilità e il risparmio energetico – ha dichiarato il sindaco Sergio Chienni. Grazie al progetto, le strutture del parco sono ora più moderne ed ecologiche, con una significativa riduzione dei consumi elettrici, che si traduce in minori costi di gestione e un impatto ambientale inferiore. Inoltre, l’utilizzo della tecnologia Led garantirà una migliore qualità dell’illuminazione". Il primo cittadino ha poi ricordato come il finanziamento ministeriale abbia reso possibile il restyling "che si aggiunge ad altre azioni di "relamping" sul territorio, a partire dalla recente operazione di riqualificazione energetica dell’auditorium Le Fornaci". In quel caso i fondi, arrivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 298 mila euro, e dalle casse comunali, 63 mila euro, furono utilizzati anche per realizzare un impianto fotovoltaico con accumulo che ha permesso di ridurre il prelievo di corrente dalla rete pubblica, contribuendo ad alimentare in gran parte il complesso culturale della città.