Nuovi importanti partner per Human Company, il gruppo che realizzerà il Parco dello Sport di Cavriglia

Arezzo, 18 luglio 2024 – Il gruppo Human Company, azienda leader in Italia nel turismo all’aria aperta, che può contare su12 strutture ricettive, tra cui il Norcenni Girasole Village di Figline Incisa e che si appresta a realizzare, a Cavriglia, il Parco dello Sport, ha siglato un importante accordo con Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare e con Clessidra, primario operatore nel mercato italiano del private equity. Un’intesa strategica, perché i due nuovi soci sottoscriveranno un aumento di capitale per una società di nuova costituzione. L’obiettivo della partnership è quello di supportare l’ambizioso piano industriale del Gruppo Human Company che prevede la crescita della società attraverso la realizzazione e l’apertura di nuove strutture in Italia, oltre che l’acquisizione di altre esistenti. L’ingresso nel capitale avverrà attraverso un’operazione del valore complessivo di 120 milioni di euro sottoscritta da Hines, affiancato da un primario investitore internazionale, e da Clessidra. Entreranno entrambe, per la prima volta, nel segmento del turismo open air. Clessidra Private Equity è una società leader nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity, con oltre 3 miliardi di euro di impegni di capitale complessivamente raccolti. E’ controllata da Clessidra Holding SpA, detenuta al 100% da Italmobiliare SpA, la holding di investimenti controllata dalla famiglia Pesenti, dinastia industriale tra le più importanti d’Italia, originaria di Bergamo. Hines è invece una società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare. Fondata da Gerald D. Hines nel 1957, opera ora in 30 paesi. Gestisce un portafoglio di 87 miliardi di dollari di asset ad alte prestazioni in ambito residenziale, logistico, retail, uffici e mixeduse Il closing dell’operazione è previsto per il secondo semestre 2024.

L’operazione conferma le ambizioni di crescita di Human Company e la mission è quella di creare un prodotto distintivo, fondato su un concetto ampio di sostenibilità, per villaggi che abbiano non solo cura della natura che li circonda, ma che siano aperti ad un continuo scambio con il territorio e le comunità locali; un turismo che diventi sempre più inclusivo, accessibile e responsabile, ma anche contemporaneo e personalizzato. “Il gruppo conferma oggi di guardare con coraggio al futuro, forti di una storia di oltre 40 anni, continuando il nostro percorso di crescita e trasformazione culturale e manageriale, necessarie per affrontare le ambiziose sfide che incontreremo nei prossimi anni – ha detto Claudio Cardini, Founder & Honorary Chairman di Human Company - Attraverso l’operazione con Hines e Clessidra, due partner con i quali abbiamo fin da subito condiviso valori e visione strategica, intendiamo non solo continuare a crescere, rafforzando la nostra posizione di leadership, ma anche costruire un nuovo valore identitario per l'hospitality open air, per un prodotto sempre più distintivo e di qualità”.

“La partnership con Human Company segna l’ingresso di Hines nel settore del turismo open-air coerentemente con la nostra strategia di diversificazione verso asset alternativi – ha aggiunto Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines in Italia - Un’operazione che ci permette di ampliare il nostro portafoglio in un segmento solido e in crescita, nel quale apportare valore aggiunto grazie ad una visione industriale di lungo termine, una piattaforma di professionisti dalla pluriennale esperienza e dal solido know-how e track-record nella gestione di operazioni e progetti complessi. Crediamo fortemente nel potenziale del turismo open-air in Italia e siamo certi che la sinergia tra leader riconosciuti sul mercato come Clessidra e Human Company ci consentirà di realizzare progetti d'eccellenza e di generare valore significativo per tutti gli stakeholder coinvolti”.

“Siamo entusiasti di condividere con le famiglie Cardini e Vannucchi l’avvio di una nuova fase nel percorso di sviluppo di Human Company, con l’ambizione di rafforzarne ulteriormente la posizione di leadership consolidata negli ultimi 20 anni – ha sottolineato Marco Carotenuto, Managing Director di Clessidra – Per noi l’investimento sancisce l’ingresso in un nuovo segmento di mercato - quello del turismo open-air - ad alto potenziale di crescita, sostenuto da macro-trend strutturali di lungo periodo; siamo convinti che Human Company - anche in virtù di nuovi progetti greenfield - possa vantare un posizionamento distintivo nel settore, su cui costruire un solido percorso di crescita di lungo termine. L’investimento al fianco di Hines garantisce l’apporto di un mix di competenze tecniche e manageriali che riteniamo possano rafforzare Human Company e supportare il management team e gli azionisti ad esprimere il pieno potenziale del gruppo”. A supporto dell’ideazione e strutturazione dell’operazione, Human Company e gli azionisti di riferimento sono stati affiancati da LABS Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, da Chiomenti per i profili legali e da KPMG per gli aspetti finanziari e fiscali. Hines e Clessidra sono stati assistiti dagli studi White & Case e PedersoliGattai per quanto riguarda le tematiche legali connesse agli aspetti societari, per gli aspetti contabili da Ernst & Young e per gli aspetti fiscali dagli studi Ernst & Young e Alonzo Committeri & Partners. I temi legati alla due diligence tecnica e amministrativa sono stati seguiti da Dentons e Yard Reaas. Il gruppo Human Company, nel 2023, ha chiuso con ricavi consolidati pari a 149 milioni, +19% rispetto all’anno precedente, e un EBITDA di 44 milioni di euro, +24% sul 2022.