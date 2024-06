Nuovi giochi e pavimentazione nei parchi: al via i lavori

Sono in arrivo 150mila euro per Terontola. Il progetto prevede la riqualificazione dei parchi Madre Teresa e Robinson. Si tratta di un finanziamento del Gal consorzio Appennino aretino da 120mila euro e ad un contributo del Comune di Cortona di circa 30mila euro. Le risorse derivate dal Gal aretino provengono dal bando attuativo misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" operazione 7.6.1. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" terza fase. Per i parchi Robinson e Madre Teresa i lavori previsti sono principalmente mirati ad agevolare e rendere sicura la fruibilità degli ambienti e di conseguenza favorire anche la socializzazione tramite la completa riqualificazione dello spazio. Soluzioni per ipovedenti, accorgimenti per persone con difficoltà motorie, nuovi giochi per i bambini e attraversamenti pedonali. Prevista anche il rifacimento delle pavimentazioni e l’arrivo di nuove panchine. I lavori partiranno questa estate dopo l’affidamento da parte del dirigente di Area Tecnica e si dovranno concludere entro novembre 2024.