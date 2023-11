Nuovi custodi della montagna. Patto firmato da due aziende: ecco i progetti di riqualificazione

Due aziende casentinesi hanno aderito al nuovo progetto della Regione Toscana I custodi della montagna. Sono Corbolini Società Agricola e Azienda Agricola Detti Chiara che in Comune, alla presenza dell’assessore Daniele Bronchi, hanno firmato i Patti di Comunità previsti appunto dal bando regionale. Con questa firma le aziende si aggiudicheranno un 20% in più dei finanziamenti che la Regione Toscana ha messo a disposizione con il bando che prevede misure in favore della nascita di nuove attività produttive o a sostegno della riorganizzazione delle attività già esistenti nei territori dei comuni montani. I patti prevedono inoltre che le aziende beneficiarie propongano progetti a favore della comunità. Corbolini Azienda Agricola, un agriturismo in località Gressa gestito dalla famiglia Corsetti, si prenderà cura della strada vicinale di Gressa, rimettendola in ordine a favore della comunità. L’azienda di Chiara Detti, esercizio di somministrazione di Serravalle, avrà invece in custodia la strada comunale che conduce al paese e il campetto sportivo, molto frequentato dai giovani della vallata soprattutto nel periodo estivo. Iniziative che trovano il pieno appoggio dell’assessore Daniele Bronchi: "Le aziende dei territori montani devono essere sostenute e aiutate a svolgere al meglio il loro compito di veri e unici custodi della montagna - dice - Se vogliamo contrastare davvero lo spopolamento del territorio, queste azioni sono indispensabili e ringrazio la Regione che oggi mette a disposizione questa possibilità. Le idee portate dalle nostre aziende ci sono piaciute molto. In sostanza, grazie al loro aiuto, riusciremo a mantenere in maggiore ordine e pienamente fruibili, dei servizi non solo viari di grande importanza per le comunità della nostra montagna. E’ stato un lavoro di squadra che oggi festeggiamo con una firma che è qualcosa di più di una formalità burocratica, ma un patto per la comunità e per la vita dei nostri territori".

Il bando I Custodi della montagna è indirizzato a varie tipologie di aziende che abbiano sede legale o operativa sopra i 500 metri sul livello del mare. Il Comune di Bibbiena si rende disponibile a stipulare Patti di Comunità con le società che vorranno aderire e che offrono l’opportunità di avere interessanti premialità.