Nuova vita per Caposelvi. In arrivo i fondi regionali sui collegamenti al borgo

Vita nuova per la frazione di Caposelvi. Sono in arrivo, infatti, oltre 530 mila euro per sistemare la frana sulla strada comunale che conduce al vecchio borgo. Un intervento molto importante, su di un’arteria stradale altrettanto trafficata, che è stato inserito tra i 25 progetti prioritari per la Regione Toscana nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, approvato con Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2024. L’investimento complessivo è interamente finanziato con fondi del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la copertura è garantita dalle risorse del bilancio statale e sarà gestita dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, come previsto dalla normativa nazionale. I lavori rientrano nel piano esecutivo di gestione 2025-2027 del Comune di Montevarchi. I fondi in arrivo verranno iscritti a bilancio e destinati al capitolo relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità.

Un risultato importante quello ottenuto dall’amministrazione comunale, che permetterà di mettere in sicurezza una zona molto fragile del territorio, oggetto solo due mesi fa di frane causate dal maltempo che non hanno fatto altro che aumentare la rabbia dei residenti.

Non c’è una data di inizio lavori, il fatto che sia stato compiuto un passo del genere rende però chiara l’idea di come si voglia procedere col tutto alquanto prima. L’iter proseguirà ora con la progettazione esecutiva, le gare e l’affidamento dei lavori. La gestione operativa sarà curata dal settore lavori pubblici del Comune.

Massimo Bagiardi