Nuova sede per le Acli di Arezzo in via Montefalco

Arezzo, 5 marzo 2025 – Nuova sede per le Acli di Arezzo. L’associazione e tutti i suoi servizi vivranno il trasferimento in via Montefalco 3/7 in uno spazio moderno, accogliente, accessibile e polifunzionale sviluppato su cinquecento metri quadrati che aprirà le proprie porte alla cittadinanza a partire da lunedì 10 marzo.

Le Acli provinciali sono pronte a concretizzare un importante investimento che ha permesso, dopo quarantatré anni, di lasciare la storica sede di via Guido Monaco con il duplice obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei propri operatori e di sviluppare la gamma delle attività orientate al territorio e alla comunità.

Il tutto, in un anno storico per l’associazione: nel 2025, infatti, le Acli di Arezzo e il Patronato Acli di Arezzo raggiungeranno l’ottantesimo anniversario di attività, mentre il Caf Acli di Arezzo festeggerà il venticinquesimo anniversario.

Un importante passo in avanti è collegato alla stessa collocazione dei nuovi locali che si trovano al piano terra, senza barriere architettoniche, con ampio parcheggio e facilmente raggiungibili anche con mezzi pubblici.

La sede di via Montefalco diventerà il cuore operativo e direzionale dell’intera attività delle Acli di Arezzo a partire dallo sviluppo associativo basato sulla rete dei trentaquattro circoli diffusi tra i grandi centri e i piccoli borghi, andando a ospitare anche le sedi provinciali del sindacato di anziani e pensionati FAP Acli, le attività di promozione sportiva della US Acli e i progetti dello Sportello Famiglia.

Il contatto con i cittadini, invece, verrà mantenuto soprattutto dai servizi previdenziali in ambito lavorativo, familiare, contributivo e pensionistico offerti dal Patronato Acli e dai servizi del centro fiscale Caf Acli che offre assistenza e consulenza professionale per pratiche quali dichiarazione dei redditi, Isee, calcolo dell’Imu o successioni.

L’intera attività nella città di Arezzo sarà centralizzata in via Montefalco e, in quest’ottica, verranno chiusi gli uffici del Caf Acli in via Pizzuto alla Meridiana. «Il nostro ringraziamento - commenta Luigi Scatizzi, presidente delle Acli di Arezzo, - va a tutti i soggetti che ai vari livelli, dal provinciale al nazionale, hanno permesso di raggiungere un traguardo come il cambio della sede a cui stavamo lavorando da anni.

Il trasferimento in via Montefalco permetterà all’utenza di fare affidamento su un moderno spazio facilmente raggiungibile e accessibile, ma offrirà anche agli operatori un luogo di lavoro maggiormente confortevole dove saremo impegnati a migliorare e implementare i servizi offerti al territorio».