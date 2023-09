Nuova sede dei vigili urbani ad Arezzo: Comune rescinde il contratto con le ditte

Contratto risolto con il raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto l’appalto per i lavori nella nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi. È questa la decisione che ha preso la giunta comunale di Arezzo in una delibera dei giorni scorsi.

Palazzo Cavallo ha rotto gli indugi incaricando formalmente l’ingegner Serena Chieli di concludere il procedimento amministrativo.

I lavori erano iniziati nell’autunno 2021, una spesa da 6 milioni per trasformare l’ex scuola dell’infanzia di proprietà della diocesi nella nuova sede dei vigili urbani.Il cantiere sarebbe dovuto durare poco meno di un anno: a ottobre 2022 era prevista la consegna ma fin da subito i lavori si erano arenati anche per la scarsità di materiali e per i costi aumentati a causa del Covid e della guerra tra Ucraina e Russia. Ora un nuovo colpo di scena dopo oltre un anno di ritardo rispetto alla consegna senza che si siano fatti passi avanti sostanziali e con lo stabile che continua a essere ricettacolo di degrado e brutte frequentazioni.

Ora ci sarà da capire quali sono i tempi della risoluzione per capire se il Comune vorrà ancora andare avanti su un progetto nato male e finito peggio.