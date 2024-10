Nuoto per disabili: Tma rinnova l’accordo con la piscina di Foiano

La piscina comunale di Foiano rinnova la collaborazione con la Cooperativa Tma per il percorso sportivo rivolto alle persone con fragilità e disabilità.“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno abbiamo rinnovato la collaborazione con la cooperativa Tma, assieme a Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, dichiara Elena Bigliazzi assessore alle politiche sociali, per il progetto dedicato ai bambini con disturbi della comunicazione e autismo. Nel primo anno di attività e di attuazione varie famiglie hanno aderito a questo progetto ed il mio invito, rivolto a tutti coloro che pensano di avere i requisiti, ad informarsi e verificare se possono rientrare nel bando“.

Il bando in particolare da un sostegno concreto per coprire i costi di iscrizione e frequenza ai corsi di nuoto. "Sono molto contenta che questo progetto prosegua, anche perché credo che sia un nostro dovere che ci troviamo ad amministrare la cosa pubblica".

"Come amministrazione comunale – prosegue l’assessore Bigliazzi – crediamo profondamente in questi progetti inclusivi per questo abbiamo anche deciso di rilanciare il sostegno per le famiglie residenti nel nostro comune e che aderiranno al percorso Tma con un contributo speciale".

"La Tma – dichiara la coordinatrice provinciale Tma Angela Zappini – è una terapia che, usando l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, è in grado di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione e autismo a una relazione significativa, e permette di entrare in contatto con bambini che presentano difficoltà sociali. La Tma è multisistemica perché valuta ed interviene sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e motivazionale".