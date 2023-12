Numeri record prima della chiusura. Si punta al tetto del milione e mezzo

La Città del Natale si avvia al gran finale con il fiore all’occhiello delle presenze (finora). Già raggiunto il milione e 300 mila, stimano dal quartier generale di Confcommercio dove si conta di toccare il cielo del milione e mezzo entro il primo giorno del nuovo anno. Cifra mai registrata ancor prima della chiusura che abbraccia il ponte dell’Epifania fino al 7 gennaio. Numeri record, bilancio in progress scandito dalla folla che pure dopo Natale, nella settimana che precede San Silvestro, ha scelto Arezzo e la sua offerta natalizia. Un format che si è imposto a livello nazionale nel parterre dei grandi eventi di Natale ed è riuscito a intercettare flussi turistici, in passato destinati a risalire lo Stivale, verso i mercatini dell’Alto Adige. La Città del Natale traccia così la sua "linea Maginot" e cattura il popolo dei camperisti, corteggia gli amanti delle quattro ruote, attira centinaia di pullman dal centro e sud Italia, anche se quest’anno si sono affacciati visitatori da Liguria, Lombardia e Veneto.

Al Prato le attrazioni tirate fuori dal cilindro della Fondazione InTour consolidano l’appeal di uno scenario unico nell’allestimento di luci e coreografie, armonizzate con la bellezza del parco. E in Piazza Grande le baite tirolesi sono la calamita per tutti quelli che hanno scelto Arezzo, prenotando per tempo un tuffo nella Città del Natale.