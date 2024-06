Nume Festival, spazio ai talenti. Recital al centro Sant’Agostino

CORTONA

Ultima intensa giornata a Cortona del Nume Academy & Festival che per una settimana ha trasformato la città etrusca nella culla della musica classica internazionale. Questa mattina nell’auditorium del centro convegni Sant’Agostino alle ore 11 ci sarà l’appuntamento finale con il recital dei giovani talenti di Nume Academy. Sono 12 gli allievi selezionati fra i migliori astri nascenti della musica internazionale, dai 16 ai 26 anni provenienti da tutti i continenti, che sono arrivati a Cortona per partecipare a questa intensa settimana di formazione. Questa sera il gran finale alle ore 21.15 con i Quartetti per archi in compagnia della stella internazionale Stella Chen insieme ad Ettore Causa e ai giovani talenti di Nume Academy.

"È stata una settimana bellissima – ha confermato la direttrice Natalie Dentini – e siamo felici di aver potuto ospitare questi giovanissimi talenti e insieme a loro i tantissimi ospiti internazionali che ci hanno già espresso il desiderio di tornare anche negli anni futuri". Tra gli ospiti di questa settimana, oltre alla già citata Stella Chen, anche altri nomi conosciutissimi della classica come Tabea Zimmermann, Andreas Brantelid e molti altri. Nume Academy & Festival è stato inserito da quest’anno in "Vetrina Toscana", il progetto di promozione coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena.