Notte per gli Amici di Vada. Jo Squillo tra i protagonisti

Jo Squillo e Gloria Conti saranno le protagoniste della serata per raccogliere fondi per l’associazione di volontariato "Amici di Vada". L’appuntamento è in programma sabato alle ore 21 al teatro Signorelli di Cortona. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione aretina "Sirio Donati" dell’associazione nazionale Polizia di stato. Le artiste si esibiranno all’interno del concerto dell’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta da Marco Maestri. Verrà proposto un programma che spazia dal repertorio di musica leggera, oltre a musica originale per orchestra di fiati e colonne sonore di film. A dirigere i vari momenti della serata ci penserà Marzia Fontana. "Questa serata di musica è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla violenza, fisica e psicologica, che a tutt’oggi segna i nostri tempi", spiega Mauro Pacifico, presidente sezione aretina Anps. "Questo evento è il proseguo di tutte quelle attività di interesse sociale messe in atto dall’Anps Aretina e dai suoi volontari Odv sino ad oggi. Ringrazio il Sindaco di Cortona ed il suo staff per la cortesia, la disponibilità e la sensibilità che hanno mostrato sin da subito al progetto". L’associazione Amici di Vada per altro, quest’anno festeggia il suo 30esimo anno di attività. "Esistiamo come associazione dal 1994 anche se va ricordato che i volontari cominciarono a seguire don Antonio Mencarini già in precedenza - conferma Marco Bassini, presidente associazione - con lo scopo di supportare le attività sociali promosse dal parroco. L’associazione ogni mese si occupa dell’organizzazione di gite per disabili e i fondi servono per sostenere queste iniziative e i mezzi utilizzati"

La.Lu.