Notte Europea dei musei, tanti appuntamenti in città e provincia

Tanti appuntamenti per la Notte Europea dei Musei. Ad Arezzo e provincia sarà possibile visitare la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico Mecenate e l’Abbazia di San Salvatore a Soffena. Poi un’immersione nella storia di una delle battaglie più importanti per la fondazione della Toscana, quando nel 1554 l’esercito franco-senese, al comando di Piero Strozzi venne sconfitto dalle truppe ispano-medicee assoldate dall’imperatore Carlo V, affidate a Cosimo I de’ Medici e comandate da Gian Giacomo Medici. Un evento che aprì ai fiorentini la via per Siena, permettendo la formazione dello stato regionale e ispirando l’omonimo capolavoro pittorico di Giorgio Vasari e Jacopo Zucchi, custodito a Firenze nel Salone dei 500. Oggi al Mu.Vi. Museo della vita a Santa Flora Torrita 19/D ad Arezzo, in occasione della Notte Europea dei Musei, si terrà "Giorgio Vasari e la Battaglia di Marciano in Val di Chiana di "Scannagallo" - Oggi e Ieri", giornata di incontri, approfondimenti e rievocazioni promossa dal Centro Studi Arte&Co.Scienza in collaborazione con Comune e Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Vasari. Appuntamento dalle 17: in programma un’escursione, interventi storici e artistici, la lettura delle epistole di Cosimo I relative alla battaglia e una rievocazione in costume, per concludere con un aperitivo a tema (ingresso gratuito con prenotazione 3338124278). Stasera apertura straordinaria dalle 20 alle 22 a Casa Bruschi. Alle 21 è in programma il laboratorio spettacolo per tutte le età "Ogni opera nasconde una storia" con Samuele Boncompagni. A Sansepolcro alle 18 a Casa Piero della Francesca Lina Guadagni Trzuskolas presenterà l’incontro dal titolo "Salva per miracolo. Le vicende storiche della Madonna del Parto nel Museo Civico di Sansepolcro dal 1919 al 1922". Alle 21 porte aperte al Museo Civico.