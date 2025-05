Salvò la nonna dall’emorragia, la piccola Emma ospite di Timperi e Falchi Mercoledì è ai ‘Fatti Vostri’ su Rai 2

Arezzo, 5 maggio 2025 – Ha salvato la nonna colpita da una emorragia. Da quel giorno, Emma è diventata il simbolo di quanto la formazione possa fare la differenza, anche tra i banchi di scuola.

Con prontezza e lucidità ha salvato la vita alla nonna Donella grazie al corso seguito a scuola. Mercoledì 7, Emma, insieme alla mamma Valentina e alla nonna Donella, sarà ospite del salotto televisivo “I Fatti Vostri”, il programma condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi, in onda ogni giorno alle 11.10 su Rai 2.

Nella storica piazza televisiva, dove si raccontano con tono familiare e discorsivo i fatti più significativi dell’attualità, Emma porterà la sua storia: quella di un gesto semplice, ma straordinario, che nasce dal cuore e da una lezione in classe diventata vita reale. Il progetto si chiama Asso e si propone di insegnare ai bambini non solo tecniche e nozioni, ma valori: responsabilità, empatia, fiducia, educazione alla relazione d’aiuto. “Emma è la dimostrazione vivente di quanto l’educazione sia la prima, fondamentale forma di soccorso”, sottolinea la mamma Valentina.

Quel giorno, Donella, 76 anni, ha iniziato a perdere sangue dal naso. Emma non si è fatta prendere dal panico. Ha chiamato la mamma: “Vieni, ma stai tranquilla. A scuola mi hanno detto che devo chiamare il 112. Loro ci aiuteranno”. Poi ha preso in mano la situazione: ha spiegato al centralino dell’emergenza cosa stava accadendo, ha seguito passo passo le istruzioni ricevute: ghiaccio sulla fronte, panno sul naso, testa in avanti. “Stiamo arrivando, tieni duro”, le dicevano al telefono.

E lei resisteva, con una calma sorprendente per la sua età. Quando l’ambulanza della Misericordia è arrivata, Emma era già alla finestra ad aspettare i soccorritori. “Hai fatto un ottimo lavoro, piccola”, le hanno detto. Parole di ammirazione sono arrivate anche dalla centrale operativa e dal medico del 118. La nonna è ora fuori pericolo. E quando la mamma è arrivata a casa, è stata proprio Emma a rassicurarla: “Va tutto bene, ho fatto come mi hanno insegnato”. Emma non vede l’ora di entrare negli studi televisivi.

È emozionata, anche se ancora non si rende conto della risonanza del suo gesto. L’attenzione mediatica ricevuta dopo la pubblicazione della storia su La Nazione l’ha sorpresa. Eppure, dietro quella spontaneità c’è l’eco di un atto che ha toccato adulti e istituzioni. “La televisione sarà per lei una piccola avventura – spiega la mamma – ma per noi è l’occasione per lanciare un messaggio importante: insegnare ai bambini a reagire, a prendersi cura dell’altro, a non avere paura di agire. Perché la cultura della prevenzione e dell’aiuto si costruisce da piccoli”.

Quella telefonata al 112, quella voce chiara che guidava i soccorritori, quella calma nel seguire le indicazioni: tutto parla di una bambina che, nel momento del bisogno, ha saputo essere grande. E mercoledì nello studio de “I Fatti Vostri”, il suo racconto farà riflettere tutti.