La scienza torna protagonista all'Istituto Petrarca di Montevarchi

Arezzo, 04 maggio 2025 – Per il terzo anno consecutivo, l'IC Petrarca di Montevarchi rinnova l'appuntamento con la Settimana della Scienza, un progetto formativo ormai diventato un punto di riferimento nella proposta educativa dell'istituto, capace di coniugare conoscenza, sperimentazione e coinvolgimento attivo. L'iniziativa è rivolta alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, che si trasformeranno in piccoli laboratori viventi dove la scienza non si studia soltanto, ma si vive, si osserva, si racconta. Cinque giornate, cinque pomeriggi: da lunedì 5 a venerdì 9 maggio, dalle ore 17:00 alle 19:00, ogni classe avrà uno spazio tutto suo per presentare il risultato di un percorso fatto di curiosità, metodo e passione. Esperimenti scientifici, dimostrazioni pratiche, attività laboratoriali: ciò che per mesi è stato costruito tra i banchi di scuola, sarà finalmente messo in scena davanti a un pubblico reale, fatto di genitori, compagni, docenti e cittadini.

L'evento, infatti, è aperto a tutta la comunità: un'occasione preziosa per osservare da vicino l'entusiasmo e l'impegno degli studenti, che grazie al supporto dei docenti di matematica e scienze diventano protagonisti del sapere, imparando non solo i contenuti scientifici, ma anche come trasmetterli con efficacia, chiarezza e creatività. Non sarà solo una semplice esposizione, ma un vero e proprio momento di divulgazione costruito da ragazzi per altri ragazzi e per il pubblico adulto. Oltre alla possibilità di presentare le proprie attività, ogni lezione avrà anche modo di visitare le esposizioni delle altre, in un clima di scambio e confronto reciproco che favorisce l'apprendimento trasversale, rispetto e spirito collaborativo. Un'occasione per rafforzare il senso di comunità scolastica e incentivare la curiosità scientifica, vero motore dell'iniziativa.