Montevarchi. Sicurezza in città. Il sindaco annuncia nuove telecamere

Arezzo, 04 maggio 2025 – «Un impegno assiduo per la sicurezza in città». Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale in tema di sicurezza urbana, rispondendo a un’interrogazione avanzata dai gruppi consiliari di minoranza. La richiesta di chiarimenti era scaturita a seguito di alcuni episodi di vandalismo che, nelle scorse settimane, avevano destato preoccupazione e allarme sociale tra i residenti di diverse aree della città. Nel corso del suo intervento, la prima cittadina ha ricordato come l’amministrazione comunale abbia avviato da tempo, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, un percorso strutturato e continuo per rafforzare il sistema di videosorveglianza cittadino, considerato uno strumento fondamentale sia in ottica preventiva sia investigativa.

Come ha spiegato Chiassai, dal 2016 ad oggi, infatti, l’infrastruttura tecnologica del Comune ha conosciuto un’evoluzione significativa: da un unico server iniziale si è passati a tre server operativi, capaci di gestire un numero sempre crescente di dati e immagini in tempo reale. Particolarmente rilevante è l’aumento delle "viste attive", ovvero i punti di osservazione coperti dalle telecamere: da 19 si è arrivati oggi a ben 158 viste, considerando che ogni telecamera installata è dotata di almeno quattro ottiche, garantendo così un monitoraggio ampio e dettagliato di aree sensibili del territorio urbano. Questa espansione ha riguardato non solo il centro storico, ma anche le zone periferiche e i punti di accesso alla città, dove si concentrano molte delle situazioni a rischio.

Non meno importante è stato il potenziamento del sistema di lettura targhe, che nel 2016 era del tutto assente e oggi conta nove postazioni strategicamente distribuite, collegate in tempo reale con i dispositivi mobili delle pattuglie della Polizia Municipale. Questo consente controlli immediati su veicoli privi di assicurazione, revisione o segnalati per altri motivi, migliorando l’efficacia degli interventi su strada e garantendo una maggiore tempestività nel contrasto alle irregolarità. «A partire dallo scorso marzo, con l’insediamento del nuovo comandante della Polizia Municipale – ha proseguito la sindaca – il sistema è stato ulteriormente perfezionato attraverso l’introduzione di una modalità di controllo selettiva, che non si limita alla mera raccolta di dati, ma permette un’analisi approfondita dei flussi veicolari».

Questo nuovo approccio consente di effettuare monitoraggi mirati e di ricostruire con precisione i movimenti dei mezzi eventualmente coinvolti in attività sospette, grazie a una banca dati condivisa che può essere consultata, su richiesta, da tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio. Chiassai Martini ha poi sottolineato l’importanza cruciale della collaborazione istituzionale: la condivisione delle immagini e dei dati raccolti è infatti uno degli elementi chiave per la risoluzione di episodi di microcriminalità. In più di un caso recente, il coordinamento tra Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato ha permesso di identificare rapidamente i responsabili di danneggiamenti, furti e comportamenti illeciti, fornendo prove concrete grazie al sistema di videosorveglianza. Infine, il sindaco ha annunciato nuove installazioni imminenti.

«Nei prossimi giorni sarà operativa una nuova videocamera con quattro ottiche ad alta definizione in piazza XX Settembre. L’impianto avrà un raggio d’azione tale da coprire anche la limitrofa piazza dell’Antica Gora, ampliando così il controllo sulla cintura del centro storico». L’intervento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della sicurezza urbana, che prevede ulteriori installazioni nel corso del 2025, anche in zone oggi meno coperte ma ugualmente bisognose di attenzione.