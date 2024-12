“Non c’è due senza quattro”. Domani a Montevarchi la presentazione del libro sull’imprenditore Gianmarco Guerrini

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Questo sabato 14, alle ore 17.30, in via di Terranuova 50 a Montevarchi, si terrà la presentazione del volume “Non c’è due senza uno. Nel lavoro ogni passo conta”, scritto dall’imprenditore valdarnese Gianmarco Guerrini. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore stesso, insieme alla curatrice del libro Stefania Zolotti, al Sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni e ad Aldo Ferrucci della casa editrice Aska Edizioni. Il libro, definito dallo stesso Guerrini “un romanzo d’impresa”, esplora quasi quarant’anni di vita personale e professionale dell’autore, intrecciando la sua storia con quella dell’Italia e dei suoi modelli economici e culturali. Attraverso questo racconto, Guerrini riflette su un concetto cruciale: il mestiere che scegliamo di fare deve somigliarci il più possibile, costi quel che costi. La scelta del proprio percorso lavorativo, spesso influenzata dalle aspettative esterne o dalle intuizioni personali, diventa così uno degli snodi più importanti della vita adulta. “Non c’è due senza uno” offre uno spaccato autentico sul mondo del lavoro e della cultura d’impresa, affrontando il tema dell’innovazione in maniera concreta, lontano dalla teoria e dalla retorica.

L’autore ripercorre le tappe della sua esperienza imprenditoriale, ponendo l’accento su figure e incontri significativi che lo hanno aiutato a comprendere sia sé stesso che le dinamiche del mercato del lavoro, con le sue trasformazioni, difficoltà e contraddizioni. Un elemento simbolico, richiamato nelle pagine del libro, è la busta paga, rappresentazione concreta del lavoro dipendente. Dietro ogni busta paga, Guerrini ci ricorda quanta vita, fatica e cultura si celino, sottolineando la necessità di un continuo approfondimento e di nuove competenze nel mondo delle Risorse Umane. L’incontro di questo sabato sarà aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità di dialogo non solo con l’autore, ma anche con le figure coinvolte nella realizzazione del volume. Il volume è edito fda Aska Edizioni che, nei mesi scorsi, ha pubblicato il libro di un altro imprenditore valdarnese, Fabrizio Bernini, scritto da Filippo Boni. Un libro che racconta la difficile infanzia vissuta dal patron di Zucchetti Centro Sistemi e la sua scalata verso il successo. Il volume, di recente, è stato presentato anche a molti studenti di alcune scuole della Puglia.