Maltempo in Toscana: neve e ghiaccio in Casentino e Valtiberina

Neve in Casentino

Toscana, 9 febbraio 2023 – La neve è tornata ad imbiancare le montagne del Casentino e della Valtiberina. I mezzi spalaneve e spargisale sono in azione dalle 5 di questa mattina in tutti i principali centri dell'Alto Casentino, in particolare a Chiusi della Verna. "Il nostro territorio è di nuovo tutto imbiancato. I mezzi spalaneve sono al lavoro da questa notte - afferma il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini - per il momento non ci sono particolari disagi nella nostra viabilità".

Neve a Sansepolcro con la E45 che è stata chiusa nelle ore notturne sul versante romagnolo mentre su quello aretino la circolazione è rimasta possibile ma il tratto tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano è stato monitorato con attenzione e si sono registrate chiusure a tratti nelle ore notturne.

Per il momento resta in vigore il codice giallo, si transita con dispositivi invernali ed e' vietato l'ingresso ai mezzi pesanti dirottati sulla A14 e sulla A1. Nella zona di Verghereto si segnala ancora neve e la polizia stradale raccomanda la massima prudenza a chi deve mettersi in viaggio e percorrere l'arteria in direzione nord, entrando da Sansepolcro.