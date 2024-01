Nei prossimi mesi un nuovo alimentari in centro

Con la chiusura dell’attività di generi alimentari della famiglia Molesini la città perde un riferimento di prima necessità importante. Vuoi per la sua collocazione strategica proprio nella più importante piazza del centro storico, vuoi per il servizio che ha sempre proposto a cittadini e turisti. In particolare non ha mancato di offrire un servizio attento e certosino a tutta la popolazione anziana del centro, a cui portava la spesa fino a casa consegnandola senza alcun sovrapprezzo. Il market, affiliato Crai, è sempre stato aperto per tutto l’anno offrendo una varietà e una qualità di prodotti interessante. Il suo punto forte è sempre stato il banco gastronomia, con prodotti freschi e del territorio. "Dispiace profondamente che si perda un importante patrimonio storico e commerciale – commenta con dispiacere anche Paolo Rossi, assessore alle attività produttive del comune di Cortona. La bottega della famiglia Molesini ha rappresentato un cardine e un punto di riferimento profondo a livello culturale attinente il tessuto economico della città.

Un ringraziamento quindi alla famiglia Molesini per quanto hanno dato e rappresentato per la comunità cortonese". Alle parole dell’assessore Rossi si uniscono quelle di moltissimi cortonesi, affezionati all’attività di piazza delle Repubblica. Nonostante questa chiusura, però, il centro storico della città, non rimarrà orfano di un market potrà continuare a contare su un’altra analoga attività. Si tratta della Bottega di Via Dardano gestita dal 2014 da Romina Spagnoletti. Un’attività anch’essa storica del centro storico. Non si esclude, nei prossimi mesi, anche l’apertura di un altro punto vendita di generi alimentari sempre nel centro storico, che potrebbe colmare ulteriormente il vuoto lasciato dalla vendita dell’attività della famiglia Molesini.