Negrita, ecco il nuovo tour. Il ritorno live di Pau & Co.

Hanno appena festeggiato trent’anni di carriera con una festa da tutto esaurito regalando al pubblico una data unica a Milano. Adesso i Negrita sono pronti a tornare sul palco con il nuovo "Negrita in tour 2025".

In arrivo dieci date che li porteranno la prossima primavera nei principali club italiani per presentare il nuovo album di inediti previsto in uscita per il prossimo anno, che arriva dopo ben sei anni dall’ultimo disco in studio.

La serie di concerti sarà un vero e proprio ritorno ai live per la band aretina dopo il grande successo dello scorso 27 settembre all’Unipol Forum di Assago di Milano, una data unica completamente sold out per festeggiare i 30 anni di carriera.

Proprio in quell’occasione la band ha presentato il nuovo singolo "Non Esistono Innocenti Amico Mio", primo estratto dal prossimo progetto discografico in uscita nel 2025 per l’etichetta Universal.

Il tour partirà l’8 aprile prossimo da Roma per poi fare tappa a Napoli, Ravenna, Milano, Firenze, Venaria, Brescia, Padova, Rovereto, Nonantola. I biglietti per il "Negrita in tour 2025", sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Nella tournée di dieci date che li vedrà esibirsi nei principali club italiani, la band porterà anche il nuovo disco di inediti, in uscita il prossimo anno, sei anni dopo appunto l’ultimo lavoro in studio.

I concerti saranno un ritorno live per la band aretina composta da Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich, che sarà accompagnata sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Tutto è pronto per uno show unico, in cui i Negrita si esibiranno con tutti i più grandi successi dei loro tre decenni di carriera e proporranno anche i brani nuovi.

Proprio in occasione del concerto al Forum di Assago dello scorso settembrea Milano, i Negrita avevano presentato in anteprima il loro nuovo singolo "Non Esistono Innocenti Amico Mio", la canzone che anticipa il loro prossimo disco fuori nel 2025, prima dell’inizio del tour nei club che riporterà di fatto sopra i alci italiani la band di Pau e compagni.