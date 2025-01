Nazionale, il futuro di Bennati è un rebus

CASTIGLION FIORENTINODomenica la Federazione ciclistica italiana sarà chiamata ad eleggere il suo presidente. Tre i candidati: l’attuale presidente Cordiano Dagnoni, Silvio Martinello e Daniela Isetti. Da questi nomi uscirà appunto il numero uno della federazione e da qui passerà la scelta relativa al commissario tecnico. Un ruolo ricoperto negli ultimi quattro anni da Daniele Bennati che in questo momento non intende rilasciare dichiarazioni e che non ha più rilasciato dichiarazioni dopo il Mondiale che si è svolto a Zurigo lo scorso settembre.

L’Italia da questo appuntamento era uscita con vari interrogativi non riuscendo di fatto mai ad entrare nel vivo della corsa, tra assenze pesanti come quella di Bettiol non solo. Una prova per la quale lo stesso Bennati non aveva certo nascosto la propria delusione e che aveva di fatto lanciato il primo messaggio di "rifondazione" del gruppo azzurro puntando magari su giovani ragazzi attualmente nell’Under 23 ad esempio.

Ma adesso ci sono le elezioni, prima va risolto questo capitolo legato alla direzione della Fci e poi se ne potrà affrontare un altro di natura decisamente tecnica come la scelta del commissario tecnico. Nel mezzo Bennati aspetta, ovviamente con le sue idee per rilanciare il ciclismo, ma va anche detto che nell’eventualità di una separazione dalla maglia azzurra, è anche vero che non mancano le società, soprattutto squadre top, pronte ad affidare un posto sulla propria ammiraglia all’ex velocista.