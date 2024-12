"Natale di stelle" è nelle frazioni. Eventi a Terontola e a Pierle

"Natale di Stelle" approda nelle frazioni. A Pierle e a Terontola sono di scena tanti eventi. Da ieri la rocca e il borgo di Pierle ospitano i mercatini di Natale con la partecipazione di artigiani e artisti che danno vita a spettacoli ed eventi culinari e culturali. In programma ci sono corsi di cucina e raccolta erbe spontanee, laboratori con un accompagnamento di bontà enogastronomiche e musica natalizia. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Valdipierle che fino a domenica ha predisposto anche un servizio navetta da e verso Mercatale. Oggi eventi anche a Terontola con il Villaggio di Babbo Natale, in piazza della Nazioni Unite. La manifestazione si apre alle 15 con Casa di Babbo Natale, mercatini natalizi e giochi. Domani è il Calcit Valdichiana a organizzare "Favole di Natale" con canti, melodie e storie da favola. L’appuntamento è alle 16,30 al centro sociale di Terontola. Nel weekend a Cortona saranno in funzione tutte le attrazioni e aperti i mercatini. Oggi dalle 9.30 alle 16 si terrà l’evento di beneficenza "Una rete di colori...per la Vita" a cura di Proloco Cortona Centro Storico Aps, Auser e Calcit Valdichiana. Oggi e domani, dalle 15 alle 19, appuntamento a Sant’Agostino con "Imperiali e ribelli, insieme per Glio.Ma: dalla saga di Guerre Stellari", un’esposizione di costumi, oggetti da collezione, figuranti, un’area attrezzata di piccole scenografie e uno spazio ludico per bambini con raccolta fondi per l’associazione Glio.Ma. Spazio anche alla musica, oggi alle 17.30 con il concerto di Natale della Filarmonica Cortonese alla chiesa di San Domenico. Domani torna "Natale con campagna amica": mercato straordinario con le eccellenze del territorio.