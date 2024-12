Week-end da tutto esaurito. Lo stand del cioccolato attira bimbi. Luci e attrazioni catturano selfie

Arezzo, 8 dicembre 2024 – La magia del Natale ha conquistato la città, trasformandola in un luogo incantato dove tutto parla di festa. L’edizione 2024 di Arezzo Città del Natale ha superato ogni aspettativa, registrando numeri da record. Organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune, la rassegna di eventi natalizi, che proseguirà fino al 6 gennaio 2025, sta attirando migliaia di turisti da tutta Italia, in particolare dal Centro e dal Sud. Ogni weekend, le vie del centro storico si riempiono di visitatori: pullman, camper, auto e treni approdano ad Arezzo per vivere l’atmosfera unica che la città sa offrire. E dopo l’afflusso impressionante dello scorso fine settimana, il giorno dell’Immacolata si preannuncia come il momento clou.

A partire da questo weekend, e per la prima volta in assoluto, fa il suo debutto in piazza Eurochocolate, che porta la dolcezza del cioccolato perugino nel cuore di Arezzo. Dopo una golosa anteprima nel suggestivo Chiostro della Biblioteca, fino al 29 dicembre il celebre festival internazionale approda in piazza della Libertà, con una grande tensostruttura che ospita stand dedicati al cioccolato artigianale. Ieri si è registrato il pieno delle presenze, piazzandosi nel podio delle attrazioni più apprezzate. Il connubio tra le due realtà è stata resa possibile grazie a una collaborazione tra Fondazione Arezzo Inotur e Gioform Srl, società a cui fa capo il gruppo Eurochocolate. Ma Arezzo non è solo luci e mercatini: i presepi sparsi per la città aggiungono un tocco di tradizione alla festa. Tra i più suggestivi, il presepe gigante nel Duomo, quello meccanico alla Badia e il presepe di Assisi nella Basilica di San Francesco.

Quest’ultima ospita anche l’esperienza immersiva “Giotto in 3D”. Ma l’artigianato e le arti sono i veri protagonisti di queste giornate, in cui i prodotti della tradizione si fondono con lo spirito del Natale. Le luminarie accendono ogni angolo della città, da Piazza San Jacopo al Prato, che ospita le istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia, con oltre 600 mila led. Senza tralasciare la Fortezza, dove si stagliano il planetario, il villaggio Lemax e Santa Claus. L’appuntamento più suggestivo è in piazza Grande, con il mercato tirolese e le luminarie che arricchiscono i palazzi storici. E, per i più piccoli, c’è sempre la casa della Lego nel palazzo di Fraternita. Le strade di Arezzo brulicano di turisti in cerca dello scatto perfetto, del regalo ideale e del prodotto culinario più tipico. Le code si allungano, la ruota panoramica non intende smettere di girare. L’appuntamento si rinnova il prossimo fine settimana per un’altra indimenticabile tornata di eventi, pronti a rendere speciale il Natale 2024.