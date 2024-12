Arezzo, 5 dicembre 2024 – Cortona, giocattoli d’epoca e modellini protagonisti del secondo weekend di Natale di Stelle

Spettacoli e iniziative degli studenti, mostra fotografica e sbandieratori. Tutti sul Santa Claus Virtual Express

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti a Cortona, Natale di Stelle propone nuove iniziative a partire dalla Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo che sarà inaugurata all’Auditorium Sant’Agostino sabato alle ore 16. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 a ingresso libero fino al 6 gennaio.

Sempre sabato, alle 17, i protagonisti del fine settimana saranno i bambini della scuola di Montecchio del Loto dell’istituto scolastico Cortona 2 e gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “Luca Signorelli”. In piazza della Repubblica i due gruppi daranno vita ai canti di Natale e ad una performance a 4 voci con coreografia con candele, sulle note di una ninna nanna Andalusiana. Istituto Signorelli protagonista anche domenica 8 dicembre, alle 15 a Sant’Agostino, con «Il dono del Natale»: mercatino, foto-video, letture a tema natalizio, acconciature, animazione per bambini, simulazione e dimostrazione di intervento con defibrillatore Dae. Ancora, domenica a Sant’Agostino viene inaugurata la mostra collettiva del Fotoclub Etruria «Segni» che resterà visibile a ingresso libero fino al 6 gennaio. Per tutto il fine settimana il Calcit Valdichiana promuove la raccolta fondi con la distribuzione di stelle di Natale in piazza Signorelli.

Natale di Stelle offre ai visitatori la possibilità di vivere l’esperienza immersiva del Santa Claus Virtual Express, un treno magico a ingresso libero che si trova a palazzo Ferretti (via Nazionale). I bambini salendo a bordo si ritroveranno «viaggeranno» in mezzo a paesaggi incantati fino alla Casa di Babbo Natale. In questo spazio gli studenti della 4C del Liceo Artistico hanno curato un allestimento con la possibilità di vedere un cortometraggio natalizio.

Aperti i mercatini di Natale in piazza Signorelli, mentre in piazza Garibaldi sono attive le casette dedicate all’enogastronomia. Ogni sera dal tramonto i palazzi di piazza della Repubblica si colorano con le immagini di opere e rappresentazioni di San Francesco, a cui sono dedicati i Giochi di luce di Natale di Stelle. È un’iniziativa del Comune di Cortona realizzata da Cortona Sviluppo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Lfi, Giromagi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it