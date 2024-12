Natale a San Giovanni. Albero e pista sul ghiaccio

Con la consueta accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione della pista di ghiaccio in Piazza Cavour ha ufficialmente preso il via ieri pomeriggio il ricco programma allestito dall’amministrazione comunale di San Giovanni per le festività natalizie. Di tutto un po’, per tutti i gusti e le fasce di età in un cartellone di eventi che si protrarrà fino all’epifania. Tante le associazioni che hanno partecipato all’allestimento del variegato programma di attività, partito assieme alle note del concerto comunale di San Giovanni e al taglio del nastro, per la sua ventunesima edizione, della rassegna di presepi dell’associazione Natale nel mondo, con la mostra alla cappella dei Pellegrini "Christmas greetings. Oggi tutti gli esercizi commerciali resteranno aperti assieme all’edizione straordinaria del mercato settimanale, in Corso Italia, e all’inaugurazione della "Casina di Babbo Natale" con animazione trucca bimbi e presepe napoletano. Moltissimi altri appuntamenti con concerti, la cerimonia di consegna delle pergamene per i 50 anni di matrimonio domenica 15 dicembre alle ore 16 in Palazzo d’Arnolfo e gli spettacoli di clown, giocoleria e trampoli "Non ditelo a Babbo Natale" a cura del Centro Commerciale Naturale Vie di San Giovanni del pomeriggio di sabato 21 dicembre. Il 31 dicembre tutti in piazza, con un evento di musica, brindisi e divertimento con gli Stranobakkano col quale si saluterà definitivamente il 2024. Non poteva di certo mancare lo sport, con appuntamento clou il tradizionale Capodanno di corsa il 1 gennaio. Il 6 gennaio con l’arrivo della "Befana dei vigili del fuoco" si chiuderà ufficialmente il cartellone di eventi. Massimo Bagiardi