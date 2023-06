Nasce Blendee: il primo marketing operating system europeo creato dalla aretina Adabra

Arezzo, 30 giugno 2023 – La società aretina Ad Spray ideatrice della piattaforma Adabra ha concluso un’importante operazione unendo le proprie competenze a quelle di un altro player di primaria grandezza nel panorama italiano, Neodata Group.

Da questa unione nasce Blendee, una Customer Data Platform (CDP) di nuova concezione, che racchiude al suo interno 3 tecnologie esistenti (Adabra, Adagio ed Exaudi), leader rispettivamente nei settori di Customer Data Platform, Ad Server e Audience Platform (DMP).

Ad Spray e Neodata resteranno i soci di riferimento della nuova realtà, ai quali si affianca il fondo di investimento BlackSheep MadTech Fund, primo fondo europeo verticale specializzato in investimenti in tecnologie digitali applicate ai settori digital marketing e advertising, che conferisce un capitale di 6 milioni di euro per l’evoluzione del prodotto e l’internazionalizzazione.

A guidare Blendee sarà Gian Mario Infelici, neo-nominato Amministratore Delegato di Blendee e già Co-Founder di Ad Spray che oggi commenta: “Nulla sarà come prima nel mondo dell’Advertising e del Marketing. La nuova piattaforma permette di sfruttare appieno i dati che le aziende hanno a disposizione e di proporre, ad ogni utente / consumatore, il miglior messaggio attraverso il canale più opportuno.

Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione che ci permetterà di esprimere il nostro valore anche all’estero. Un ringraziamento sincero va ai nostri soci in Ad Spray partendo da Lucia Milighetti che 11 anni fa decise di co-fondare assieme a me Ad Spray ed ideare la piattaforma Adabra, ma anche a Giovanni Zadi di QuattroG con il quale siamo partiti, passando poi per Paolo Morgandi e il Gruppo Tenacta sino ad arrivare ad Alessandro Sordi, Paolo Barberis, Jacopo Marello di Nana Bianca e Federico Davini di A11 Venture oltre tutti gli altri con i quali abbiamo fatto davvero tanta strada assieme.”

La società oltre che ad Arezzo ha sedi a Milano e Catania e conferma la volontà di procedere a nuove assunzioni anche in territorio aretino: “Ad Arezzo dove la nostra società è nata, desideriamo mantenere una squadra creativa, innovativa ed in grado di contribuire al successo della nostra realtà, voglio dunque fare un appello a tutti coloro che sognano di lavorare in un azienda come quelle della Silicon Valley: stiamo cercando voi, Ingegneri informatici ed elettronici, Designer e Strategist”.

Blendee è la prima soluzione europea che permette agli attori del marketing e della comunicazione di poter contare su quello che viene definito MOS (Marketing Operating System): una piattaforma SaaS basata su intelligenza artificiale e machine learning che si distingue da molte CDP presenti ad oggi sul mercato per una serie di caratteristiche distintive.

La prima è la semplicità. Blendee è una piattaforma facile da installare, configurare ed utilizzare: il suo sistema operativo è una soluzione end-to-end integrata a monte (con i principali CMS e CRM) e soprattutto a valle con tutto l’universo AdTech: l’attivazione delle audience non si limita ai soli canali proprietari (email, sms, push notifications, o “customer match” con Meta e Google), ma comprende tutto il mondo programmatico delle DSP fino alle connected TV.

La piattaforma è omni-user, identifica e gestisce sia i dati dei clienti (già in possesso delle aziende), sia quelli dei visitatori anonimi, attraverso modalità cookieless e nel pieno rispetto delle norme europee; ed è anche omni-channel: oltre ai tradizionali touch-point digitali come il sito, l’app o le pagine sociali, la nuova piattaforma raccoglie dati anche da punti “off-line” come le casse del punto vendita o i sistemi di loyalty.

Sandro Moretti, co-founder di BlackSheep: “L’operazione che ha portato alla nascita di Blendee è stata profondamente sfidante per noi: grazie alla specializzazione del fondo e alle esperienze del nostro team di investimento siamo riusciti a unire imprenditori e tecnologie per fare sistema, superando il classico individualismo delle PMI italiane, che spesso ostacola la crescita e l’internazionalizzazione delle aziende.

Ciò è potuto accadere soprattutto grazie alle disponibilità del management delle due società, che hanno colto a pieno le potenzialità di questa operazione. In Blendee ci sono 30 anni di know-how maturati da Neodata ed Adabra, relazioni industriali, competenze uniche e forti legami con il tessuto universitario italiano, fondamentali per la valorizzazione dei talenti del nostro Paese.”