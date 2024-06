Nannini nomina solo due assessori. Moretti sarà vice, Cioni al sociale. Attesa per l’altra metà della giunta

Ha nominato solo due assessori. Gli altri saranno ufficializzati a breve, non prima di aver valutato, con una serie di approfondimenti, le necessità interne dell’ente. Il neo sindaco dei Comune di Bucine Paolo Nannini(nella foto) ha annunciato i primi componenti della squadra di governo e con una mossa, per certi versi sorprendente, si è preso un po’ di tempo per definirla in tutti i suoi aspetti. Chi è già sicuro dell’incarico è Luca Moretti. Levanese, direttore di banca in un istituto di credito di Firenze, era candidato al consiglio comunale. Assumerà la carica di vice sindaco e si occuperà di attività produttive, bilancio e tributi. In giunta anche Silvia Cioni. Anche lei faceva parte della lista "Per una comunità attiva". Operatrice socio-sanitaria per la Asl Toscana Sud Est, seguirà le politiche sociali e sanitarie. A breve Nannini scioglierà le riserve sugli altri due assessori. Mancano all’appello deleghe importanti come i lavori pubblici, l’urbanistica, l’ambiente, la cultura e lo sport, ma, come ha ricordato il primo cittadino, alcuni di queste faranno capo direttamente al sindaco. Ieri sera, intanto, c’è stato il primo consiglio comunale della nuova legislatura e presidente del parlamentino cittadino è stato eletto Daniele Peruzzi, che come candidato, ha conquistato il maggior numero di preferenze nella lista a sostegno di Nannini, 129. Come da prassi si è tenuta anche la convalida degli eletti e la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei capigruppo. A seguire il giuramento del sindaco, la comunicazione delle nomine del vicesindaco e degli assessori che attualmente fanno parte dell’esecutivo e la presentazione delle linee programmatiche di governo.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno le elezioni della commissione elettorale comunale e la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali che presso enti, aziende società ed istituzioni. Quello di Bucine è stato il quarto consiglio comunale in Valdarno, dopo quelli di Cavriglia, Loro Ciuffenna e Castelfranco Piandiscò, che ha inaugurato il nuovo quinquennio. Questa sera, alle 21, in piazza Cavour, è in programma la massima assise a San Giovanni Valdarno. Nella sua prima parte, sarà presieduta dal consigliere anziano, Stefano Cuccoli, che ha ottenuto il numero più alto di preferenze alle urne. Domani mattina, alle 9,30, è in programma invece il primo parlamentino della nuova legislatura a Terranuova Bracciolini.