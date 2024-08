Musica e degustazioni per S.Lorenzo

Notte di San Lorenzo nel complesso di Montecarlo tra stelle cadenti, poesia, musica e degustazione di vini e prodotti del territorio. A San Giovanni torna l’appuntamento del 10 agosto per far riscoprire ai valdarnesi e conoscere ai visitatori uno dei luoghi più caratteristici del comprensorio, il convento di San Francesco sulla collina che sovrasta la periferia Sud della città. Due anni fa è stato acquistato dalla Fondazione Be.St con l’obiettivo dichiarato di riportarlo all’antico splendore. Edificato alla metà del XV° secolo, nel passato ha ospitato prima i francescani, quindi altri ordini fino ai frati Minori e una comunità di recupero per giovani in disagio, chiudendo i battenti dopo il trasferimento in altra sede delle suore dell’ordine delle Clarisse del Cuore Immacolato di Maria. Un luogo del cuore simbolo della devozione ma anche della storia sangiovannese perché in uno degli altari della chiesetta del posto era collocata fino alla seconda guerra mondiale l’Annunciazione del Beato Angelico, ora conservata al Museo cittadino della Basilica di Santa Maria delle Grazie. E proprio nel ‘44 il capolavoro era finito nell’elenco delle opere d’arte che il gerarca nazista Hermann Göring voleva per la propria collezione. Avvertiti dallo studioso e agente segreto Rodolfo Siviero, i monaci riuscirono invece a nascondere la splendida pala anticipando di un giorno la razzia dei tedeschi. Acquisita dalla Fondazione nel 2022, la struttura è tornata a vivere anche in virtù di numerose iniziative promosse, come quella che sarà riproposta sabato prossimo. A partire dalle 20 verrà imbandito un rinfresco nel chiostro a base di tipicità locali e vini del territorio proposti dagli esperti della Federazione Italiana Sommelier (costo di partecipazione 10 euro). Un’ora più tardi nel parco si terrà il concerto "Clarinettissimo", esibizione al clarinetto del musicista Giovanni Lanzini, inserito nel cartellone del Terre d’Arezzo Music Festival, e dalle 22 scatterà la classica osservazione del cielo confidando di ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi con la guida del Gruppo Astrofili valdarnesi. Informazioni e prenotazioni alla Pro Loco "Roberto Costagli" al numero 055 9126268 o via mail scrivendo a [email protected].