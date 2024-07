Musei aretini, pioggia di finanziamenti. Dalla Regione 2 milioni di sovvenzioni

Pioggia di finanziamenti dalla Regione per i musei toscani. In arrivo 2 milioni di euro, risorse che in parte spetteranno anche alla provincia di Arezzo. Tra i 109 musei di rilevanza regionale che hanno ricevuto il sostegno, 15 infatti sono della provincia di Arezzo. Qui arriveranno oltre 150mila euro. Le risorse sono state assegnate tramite due diversi bandi. In città il Museo Orodautore della Fondazione Guido d’Arezzo in piazza Grande riceverà 8.197 euro. Sempre ad Arezzo il Mumec, Museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli, avrà 12.728 euro. Risorse anche in provincia. Il Maec di Cortona, riceverà un contributo di 13.317 euro. Tra i beneficiari del bando anche il Piccolo Museo del diario il gioiello della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, nato per raccontare l’Archivio Diaristico Nazionale a cui è legato il premio Pieve che diventa ogni anno una festa per la città, qui arriverà un contributo di 12.771 euro. Fa incetta di sovvenzioni il Vadarno. Al Museo di casa Masaccio a San Giovanni 11.639 euro, al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie 11.422. Contributo di 10.957 al Paleontologico di Montevarchi. Il Mine a Cavriglia riceve 10.606 euro, al Cassero di Montevarchi, 10.577. E ancora, il Museo delle Terre Nuove a San Giovanni ottiene 9.386 euro e il Museo Venturino Venturi a Loro 8.264. Al Museo Civico Piero della Francesca di Sansepolcro che custodisce i capolavori del maestro, spettano 11.570 euro, mentre al Museo della Battaglia e di Anghiari, 11.309. Ai Musei civici Madonna del Parto di Monterchi, vanno 10.726 euro. Finanziamenti anche in Casentino, all’Archeologico di Bibbiena, un contributo di 9.815.

Angela Baldi