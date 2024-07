"Muschio fest" mette al centro gli animali

Due giorni dedicati all’antispecismo, al mondo degli animali e alla cucina vegetale con presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, documentari, mostre fotografiche, campagne di salvataggio animali e testimonianze di chi gestisce i rifugi, il tutto gustando cibo vegan. E’ questo "Muschio Fest", in programma sabato 20 e domenica 21 luglio ad Arezzo, dalle 15.30 alle 21 circa nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri. Ideato da un collettivo di attivisti aretini, sarà l’occasione per informarsi su cos’è l’antispecismo. Sabato alle 17, si parla di cucina con Annalisa Chessa, autrice de "La cucina vegetale che spacca". Due i documentari: sabato alle 20 sarà proiettato "Food for Profit" della giornalista di "Report" Giulia Innocenzi e di Pablo D’Ambrosi, film scandalo del momento, domenica alle 18,30 "On the Wild Side" di Greg Bennick, Giacomo Giorgi e Raffaella Tolicetti. Sabato alle 15,30 sarà presentato in anteprima "Zanne", antologia curata dall’insegnante, autore e attivista aretino Francesco Cortonesi (in foto)e da Susanna Panini. Domenica alle 15,30 presentazione della campagna aretina "Bufo Bufo", alle 16, l’incontro con la fotografa Rossana Ruggero, alle 17 gli attivisti di Agripunk racconteranno come è nato il rifugio-santuario di Ambra.