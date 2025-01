"Muoio per te". Oggi il libro di Riccardo Nencini

Nell’ambito del ciclo di eventi culturali promossi da Confindustria Toscana Sud, oggi giovedì 23 gennaio alle ore 18, presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud in via Roma 2 ad Arezzo, si terrà il primo degli appuntamenti di quest’anno, con la presentazione del romanzo di Riccardo Nencini "Muoio per te".

Riccardo Nencini è storico, scrittore, politico e presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Nel 2004 ha ricevuto dall’Università di Leicester la laurea ad honorem in Lettere. È autore di numerosi saggi e romanzi. Ha collaborato con l’Istituto Internazionale del Restauro e con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia nel dipartimento di formazione dei docenti di storia.

Il nuovo romanzo, edito da Mondadori, non è solo il naturale proseguimento del precedente lavoro di Nencini dedicato a Matteotti, "Solo", ma introduce nuovi elementi. Ampio spazio viene dedicato a Velia Titta, moglie di Matteotti e ad altre donne vicine ad esponenti politici del tempo: Margherita Sarfatti, amante di Mussolini; Anna Kuliscioff, compagna di Filippo Turati e Giulia Schutch, moglie di Antonio Gramsci.

L’autore del libro sarà introdotto ed intervistato da Paolo Nocentini.