Mostri e letture da paura. Tutti gli eventi di Halloween

Travestimenti mostruosi e sacchi pieni di caramelle animeranno oggi il pomeriggio dei più piccoli pronti al grido di dolcetto o scherzetto a suonare campanelli e fare razzia di dolciumi nei negozi del centro. Ma per Halloween sono in arrivo anche letture spaventose e laboratori, gran finale per i ragazzi delle superiori con lo school party alla discoteca Il Principe di via Newton. Alla libreria la Casa sull’Albero oggi la tenda di Halloween apre le porte alle storie da far paura, alle 17 per i piccolissimi da 18 a 36 mesi e alle 18 per bambini da 3 anni in su. A San Giovanni gli eventi iniziano alle 16,30 in piazza Cavour allo stand dell’accoglienza. Una volta registrati grandi e piccini potranno scegliere quale attività svolgere. Lo spazio Le piccole zucche a cura di Progetto Cittadini Attivi sarà dedicato ai piccini da 0 a 3 anni. Coriandoli a Colori si occuperà del laboratorio truccabimbi e art attack crew insieme al gruppo Giovani Oratorio e San PioX. I Ragazzi di Arnolfo si dedicheranno all’ intagliom per decorare la propria terrificante zucca e portarla a casa. Al centro della piazza Roby J intratterrà grandi e piccini con il video dj set e un momento speciale dedicato alla baby dance con le ragazze del Gruppo giovani di San Pio X e dell’oratorio Don Bosco. Al giga Gaint l’Associazione Liberarte aiuterà i bambini dai 5 anni a colorare e rendere spaventosa San Giovanni. Gli stregoni del Gruppo Teatrale Sangiovannese racconteranno fantastiche storie dell’altro terrore ai bambini nel piccolo teatro della paglia. Photo corner e selfie nel terrificante spazio dove scattare le foto paurose mentre il fotografo Roberto Magri sarà in agguato per immortalare le immagini più belle.Dalle 18 Dj Roby farà ballare grandi e piccini. Alle 20,30 l’associazione culturale Masaccio accoglierà in piazza tutti gli stregoni e le streghe per Il girotondo delle storie di paura. A Palomar, la Casa della Cultura alle 16,30 nella sezione ragazzi lo spettacolo di burattini "C’è un fantasma in biblioteca" per bambini dai 3 ai 9 anni. Alle 17,30 nella sala multimediale il film "Le streghe". Infine alle 21,30 nella sala conferenze, l’associazione From beyond aspetta i ragazzi dai 13 anni per "Silenzio", gioco di ruolo dal vivo a tema horror investigativo. Appuntamento anche ad Aboca Museum di Sansepolcro: dalle 17.15 per i più piccoli "Junior Halloween Escape", dalle 22 per gli adulti più coraggiosi "Halloween Escape Museum". Al cinema per i più piccoli c’è il nuovo capitolo di "Me contro te" vacanza speciale in Transilvania, per i più grandi il seguito di Saw, e L’Esorcista.

Angela Baldi