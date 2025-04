Cade dalla bici, muore dopo due giorni di agonia. Chi era la vittima

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 30 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Livio Casini, il 71enne caduto dalla bici durante un’escursione lo scorso 26 aprile. L’uomo, ex autista ormai in pensione e attivo collaboratore della parrocchia, era molto stimato e conosciuto nel suo paese per il suo impegno nelle associazioni locali.

La sua passione per il ciclismo lo aveva portato, quel sabato, a unirsi ad amici del gruppo "Pedalatori stanchi" per un'escursione in mountain-bike nei boschi della Valtiberina. Tuttavia, l'uscita si è trasformata in tragedia quando Casini ha perso il controllo della sua bici precipitando in un dirupo nelle vicinanze di Mignano, una località a pochi chilometri da Pieve Santo Stefano.

Nonostante l'intervento rapido dei compagni, che hanno cercato di stabilizzare le sue condizioni e hanno contattato il 118 poco dopo mezzogiorno, le ferite riportate, specialmente quelle alla testa, si sono rivelate troppo gravi. L'ambulanza infermierizzata giunta sul posto è stata affiancata dall'elisoccorso Pegaso che ha trasferito il ferito, in condizioni critiche, all'ospedale fiorentino di Careggi. Purtroppo, come riporta il Corriere di Arezzo, Livio Casini si è spento il pomeriggio di lunedì 28 aprile.