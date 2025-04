Due incidenti in pochi minuti . Grave anziano caduto da cavallo . In codice rosso un ciclista di 71 anni

PRATOVECCHIO STIAPrima un ottantenne che cade da cavallo in una zona di montagna nel comune di Pratovecchio Stia. Poi, sempre nell’aretino ma questa volta a Pieve di Santo Stefano, a pochissimi minuti di distanza, un anziano cade dalla biciletta. Entrambi gli incidenti hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, tanto che i due uomini si trovano ora ricoverati all’ospedale di Careggi, dove sono stati portati in codice rosso per le ferite riportate. Quella di ieri è stata infatti una mattinata di interventi delicati per il servizio di emergenza 118 dell’Asl Toscana Sud Est, impegnato in due distinti interventi che hanno visto coinvolti due anziani nella zona montana aretina.

Il primo allarme è suonato alle ore 11.50 dal comune di Pratovecchio Stia. Un uomo di 81 anni è caduto da cavallo mentre percorreva un sentiero impervio a Capo D’Arno, nel comprensorio del Monte Falterona: l’uomo, sbalzato dal’animale, è finito in un dirupo, tanto che per le squadre di soccorso è stato impossibile raggiungere da terra il luogo dell’incidente. La complessità del terreno di montagna ha reso quindi necessario l’intervento congiunto dell’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per raggiungere e stabilizzare il paziente. Considerata la serietà delle ferite riportate e la necessità di un trasporto rapido in un centro specializzato, è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 e l’81enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Poco dopo, alle ore 12.05, un’ulteriore chiamata ha mobilitato il 118 a Pieve Santo Stefano, precisamente in località Mignano. In questo caso, un uomo di 71 anni è stato vittima di una caduta dalla sua bici. Anche in questa circostanza, la situazione è apparsa subito critica, tanto da richiedere l’invio di un’ambulanza infermierizzata proveniente da Pieve Santo Stefano e l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso 2. Anche il ciclista ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale fioreno, viste le gravi condizioni in cui si trovava quando è stato raggiunto dagli operatori del 118.

Le dinamiche precise dei due eventi sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre i medici di Careggi si occupano delle cure per i due malcapitati.