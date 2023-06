Folla per l’addio a Gabriele, morto folgorato: "Ragazzo d’esempio per tutti"

Bibbiena (Arezzo), 16 giugno 2023 – Il Casentino ha dato il suo ultimo saluto a Gabriele Lusini, il ragazzo di 21 anni che ha perso tragicamente la vita folgorato da una scarica elettrica mentre lunedì pomeriggio stava pescando sulle rive del torrente Archiano.

I funerali sono stati celebrati nella parrocchia S. Niccolò di Soci dal vescovo Andrea Migliavacca.

Centinaia le persone presenti alla funzione che sono giunte da ogni parte della vallata. All’esterno della parrocchia i suoi amici lo hanno omaggiato dedicandogli una scritta a tappeto e uno striscione, preparati prima dell’inizio delle esequie.

La scritta a tappeto era ai piedi del sagrato della parrocchia mentre lo striscione, grande all’incirca 3 metri, era posizionato a sinistra dell’ingresso. L’atmosfera è stata molto raccolta e solenne. La funzione è iniziata alle 16; la folla si è radunata ordinatamente sia dentro che fuori la chiesa.

Tutte le persone presenti, sia fuori che dentro la parrocchia, hanno seguito l’intera cerimonia in profondo cordoglio, stringendosi al dolore dei familiari. “Il pianto di Gesù è il pianto di tutti noi, che siamo riuniti qui oggi per salutare Gabriele": è iniziata così, citando il passo della resurrezione di Lazzaro dal vangelo di Giovanni, l’omelia del vescovo Migliavacca, che con parole cariche di comprensione e conforto ha raccontato la sofferenza della famiglia, degli amici e della comunità difronte a questo tragico evento e ha ricordato come Gabriele sia vicino a Dio e nel cuore di tutti i presenti.

Sono state molto toccanti anche le parole della fidanzata e degli amici, che verso la fine della cerimonia hanno raggiunto il vescovo sull’altare. Con tanto amore hanno salutato il loro caro, raccontando a tutti i presenti "la persona solare, sensibile, buona e coraggiosa che era e di come fosse un esempio per la comunità". Un volta terminata la cerimonia con il discorso di chiusura del vescovo, lentamente la chiesa ha iniziato a svuotarsi e la folla si è radunata all’esterno della chiesa.

Appena sono iniziate a suonare le campane per l’uscita del feretro, tutti hanno rivolto a Gabriele un grande applauso pieno di amore e affetto. Un abbraccio sincero, dunque, da parte dell’intera comunità a questo ragazzo. "Siamo sconvolti da questa tragedia. La nostra vicinanza alla famiglia, parenti e amici per questa fatalità" ha detto in questi giorni il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli.