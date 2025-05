La promessa del ministro: "Siete un’eccellenza. Arriveranno altri agenti"

"Siamo qui per rassicurare. L’Italia è attenta alle specificità locali: ad Arezzo, come altrove, verranno destinate nuove risorse anche in termini di supporti tecnologici". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inaugurato OroArezzo proprio nel giorno di un ennesimo colpo a un’azienda orafa. Piantedosi ha anche annunciato l’arrivo di nuove forze dell’ordine nel territorio. Il riferimento è agli episodi di criminalità che hanno colpito diverse aziende del settore nel 2024, culminati con l’arresto di sette membri di una banda specializzata. Nel corso della manifestazione, le associazioni di categoria hanno consegnato al ministro un documento condiviso con proposte su sicurezza, semplificazione, formazione, passaggio generazionale e internazionalizzazione.

"Vogliamo raccogliere idee e sostenere il nostro sistema produttivo" ha aggiunto Piantedosi, sottolineando il valore strategico del distretto orafo aretino. Non solo sicurezza, però. OroArezzo 2025 è anche occasione di confronto su sfide e prospettive del settore. Dazi statunitensi, incertezza geopolitica e volatilità del prezzo dell’oro rappresentano fattori di rallentamento per molte imprese. A fronte di ciò, la Regione Toscana ha ribadito il proprio impegno nel sostenere il comparto con risorse regionali ed europee.

"Interverremo su marketing, innovazione, formazione e promozione del territorio – ha detto il presidente Eugenio Giani – la nostra forza sta nel talento toscano e nelle nostre Pmi: dobbiamo fare squadra per affrontare i mercati globali". Giani ha inoltre elogiato la fiera come "una vetrina che è anche momento di crescita, innovazione e sviluppo".

Oggi la fiera si prepara a vivere una giornata intensa. Il cuore pulsante dell’evento sarà la cerimonia di premiazione del concorso Première che celebra l’eccellenza della manifattura orafa italiana. Quest’anno, il tema "Specchio del tempo" invita i partecipanti a esplorare il gioiello come riflesso di emozioni, memoria e stile. La giuria, presieduta da Beppe Angiolini, selezionerà le creazioni più significative, esposte nel padiglione Chimera.

Si terrà anche un focus sul mercato vietnamita, con la partecipazione di Fabio De Cillis, direttore dell’Ufficio Ice di Ho Chi Minh City, e di noti designer e imprenditori del settore, tra cui Anna Vo e Nguyen Hoang Duy. Inoltre, Federpreziosi Confcommercio presenterà l’ultima edizione del suo Osservatorio sul retail, offrendo un’analisi approfondita sui comportamenti d’acquisto e le dinamiche della domanda nel mercato interno.

f.d’a.