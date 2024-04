Morto a 59 anni l’ex assessore terranuovese Salvatore Conti Canalaro

Arezzo, 17 aprile 2024 – È stato assessore ai tempi di Carlo Pasquini, ma anche consigliere comunale. Personaggio conosciutissimo e apprezzato a Terranuova . È morto ieri all'età di 59 anni al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena Salvatore Conti Canalaro, "Moro" per gli amici. Una malattia terribile non gli ha lasciato scampo e a niente è servita la sua battaglia portata avanti in questi mesi. Una battaglia affrontata a testa alta, con grande coraggio e dignità. Lascia un segno profondo nella comunità terranuovese, che ha servito come amministratore pubblico negli anni novanta nelle file della sinistra. Il sindaco di allora era il professor Carlo Pasquini e Conti Canalaro faceva parte della giunta. Nel 1999 si candidò per la lista civica Vivere Insieme Terranuova, guidata da Stefano Mugnai e guadagnò molti consensi, al punto da essere eletto in consiglio comunale. Imprenditore, titolare di una ditta, ha sempre vissuto appieno la comunità terranovese.

Alcune settimane fa, durante una trasferta, il Terranuova Traiana si recò in visita all'ospedale di Siena, per abbracciarlo. Un ricordo che la società valdarnese, come vediamo nella foto in alto, volle condividere sui social. Salvatore con la sciarpa biancorossa al collo, a testimonianza di un amore per la squadra di calcio del suo paese che non è mai venuto meno. Ed è stata proprio la società di piazza Coralli che ha voluto ricordarlo. "Oggi la nostra comunità perde uno dei suoi figli migliori. La nostra associazione uno dei suoi pilastri e tra i più fedeli sostenitori - ha ricordato il Terranuova Traiana - Ci piace ricordare Salvatore Conti Moro per la sua mitezza, i suoi modi gentili, la sua umiltà e la sua umanità. Un uomo gentile, affabile, onesto e generoso, amato da tutta la comunità terranuovese e valdarnese. Lascia un enorme vuoto in primis nella sua meravigliosa famiglia e in tutti noi. Titolare della Ciesse Carpenteria Metallica, nostro storico partner commerciale, noto imprenditore valdarnese, fiero terranuovese d'adozione, il Moro è stato vicino al nostro club fin dalla sua nascita, diventandone un fedelissimo e fiero sostenitore. In questi momenti tristi ci stringiamo forte a sua moglie Roberta, alle sorelle Antonella e Tania, al cognato Luciano, all'amato nipote Federico Tognazzi ai familiari tutti. Fai buon viaggio Moro che te lo meriti. Noi ti ricordiamo con i tuoi biancorossi". Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. La salma sarà trasferita oggi a Terranuova Bracciolini.