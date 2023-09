Montevarchi, un altro caso sospetto di virus Dengue

Montevarchi (Arezzo), 19 settembre 2023 – Un altro sospetto caso di virus Dengue a Levane, nel comune di Montevarchi. Per questo è già scattata la profilassi, con disinfestazione. Lo comunica l'amministrazione comunale, che fa sapere come il caso sia stato comunicato formalmente dal Dipartimento della prevenzione - Igiene pubblica dell'Asl Toscana centro.

Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha firmato un'ordinanza che prevede che gli operatori procedano alla disinfestazione in via Perugia e nelle aree limitrofe contenute in un raggio di 200 metri. Il trattamento è stato programmato con somma urgenza tra le 21 di oggi e le 3 di domani, mercoledì 20 settembre, in considerazione che sono coinvolti due plessi scolastici e gli alunni devono tornare a scuola domani in sicurezza.

In seguito al trattamento il Comune raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, di lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso, di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento.