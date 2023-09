Dengue, caso sospetto a Montevarchi. Via alla disinfestazione

Montevarchi, 8 settembre 2023 – Sospetto caso di febbre dengue a Montevarchi. Il sindaco Silvia Chiassai fa sapere di aver "firmato l'ordinanza per la disinfestazione in via Cennano e aree limitrofi a seguito di un sospetto caso di virus Dengue, in un paziente di ritorno da un viaggio in Asia, comunicato dal dipartimento della prevenzione, igiene pubblica e nutrizione della Asl".

Con l'ordinanza il primo cittadino di Montevarchi ha disposto, a titolo precauzionale, la disinfestazione attraverso lo specifico "piano di sorveglianza della arbovirosi". L'ordinanza prevede che gli operatori procedano alla disinfestazione delle aree interessate con insetticidi, sia su suolo pubblico che nelle proprieta' private, con la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri- domestici con ispezioni "porta a porta" delle eventuali abitazioni comprese nell'area segnalata. Dopo il trattamento "si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, di lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso, di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento".