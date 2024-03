Montevarchi. Presentato alla Ginestra il libro di Antonio Pieraccini

Arezzo, 24 marzo 2024 – Ieri mattina, organizzato dalla Biblioteca Comunale "La Fabbrica della Conoscenza" della Ginestra a Montevarchi, è andato in scena un nuovo appuntamento con il ciclo "Incontro con l'autore". In questa occasione, è stato presentato il diario poetico "Una vita diversa. 1980-1999" scritto da Antonio Pieraccini. In questo libro, l'autore ha voluto trascrivere i propri sentimenti e i propri stati d'animo riferendosi ad un periodo ben preciso della sua vita, ovvero, dal 1980 al 1999. Questo si tratta del secondo libro dei tre scritti e pubblicati dall'autore e, in questo volume, vengono raccolte delle vere e proprie esperienze umane, religiose e poetiche. Antonio Pieraccini ha poi preannunciato che ci sono già altri libri pronti per essere pubblicati e, insieme al suo editore Giorgio Torricelli, si sono detti soddisfatti di queste realizzazioni.

"Antonio l'ho scoperto conoscendo l'ambito familiare e sono delle persone che hanno a che fare con la cultura continuamente - ha spiegato l'editore Torricelli - Lui, come il fratello Dante, sono persone di una certa consistenza anche dal punto di vista letterario e quindi per me è stato entusiasmante poter aprirmi a loro". Durante l'evento è intervenuto il vicesindaco di Montevarchi Cristina Bucciarelli e l'assessore alla cultura del Comune di Cavriglia Filippo Boni che ha fatto da mediatore introducendo la presentazione del libro. Questo appuntamento, con la presenza della moglie e del figlio, è stato occasione anche per ricordare l'artista di fama internazionale Lorenzo Bonechi nel trentennale dalla sua prematura scomparsa.