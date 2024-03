Montevarchi monta sulla ruota. Pasqua panoramica in piazza

A Montevarchi sarà una Pasqua…all’altezza. Merito della ruota panoramica che, novità assoluta, sarà montata nella centralissima piazza Varchi e accompagnerà turisti e cittadini la settimana santa.

Verrà allestita il 22 marzo prossimo, per chiudere i battenti a fine mese. La "Luminosa", questo il nome della ruota, sarà alta 22 metri e verrà illuminata. L’iniziativa, insieme alle altre organizzate nella città di Benedetto in questo periodo pasquale, sono state illustrate ieri mattina in Palazzo del Podestà, alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini, dell’assessore Sandra Nocentini e delle associazioni di categoria che hanno collaborato, Confcommercio, Confesercenti e il Centro Commerciale Naturale. Il centro storico sarà poi allestito ad arte, con la presenza degli alberi simbolo della Pasqua, gli olivi, addobbati dai ragazzi dei tre istituti comprensivi di Montevarchi: Petrarca, Magiotti e Mochi.

"Quest’anno sarà una Pasqua particolare, con un inizio di primavera speciale nel centro storico – ha detto il sindaco Chiassai – La ruota consentirà a tutti noi di vedere la bellezza della nostra città da una location decisamente particolare. Senza dimenticare le tante iniziative organizzate nel cuore della nostra Montevarchi. L’organizzazione è in stretta sinergia con le associazioni di categoria, che voglio ringraziare, e le scuole".

Palazzo Varchi ha deciso di regalare 1600 biglietti ai bambini della materna e delle elementari, che potranno salire sulla ruota panoramica. "Ci auguriamo che sia la l’attrazione innovativa del Valdarno - ha concluso il primo cittadino – Sarà sicuramente un modo piacevole per augurare una buona Pasqua ai nostri bambini e alle loro famiglie".

Come ha ricordato l’assessore Sandra Nocentini, ci saranno anche attività rivolte ai più piccoli con laboratori e truccabimbi nelle giornate del sabato e della domenica.

Senza dimenticare il concorso di disegno di Artin Valle, realizzato in collaborazione con le scuole. Il titolo di quest’anno è "L’uovo che vorrei" e gli elaborati saranno esposti al Chiostro di Cennano fino alla Pasqua. "Realizzeremo poi un allestimento ad hoc nel centro storico con piante di olivo. Ognuna di loro – ha spiegato Nocentini - sarà abbinata ad un plesso scolastico della nostra città e i bambini provvederanno a decorarle con figure simbolo della Pasqua.

Tutto questo, come sempre, è possibile attraverso la collaborazione con le nostre scuole e le nostre associazioni, che sono un vero e proprio motore per tutte le attività". Federica Vannelli, presidente del Centro Commerciale Naturale, ha voluto ringraziare Banca Valdarno e Losi Flores, main sponsor, e la cooperativa Marameo, che si occuperà dell’animazione il sabato pomeriggio, con laboratori artistici e in inglese. Il 24, invece, ci sarà un grande mercatino degli hobbisti e i negozi saranno aperti "Sarà quindi una bellissima domenica delle Palme", ha detto Vannelli.