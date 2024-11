Montevarchi, l’energia di Franco per andare oltre il trionfo del Fedini

Da sempre il derby del Valdarno tra Aquila e Marzocco è considerato un punto di svolta nella stagione dell’una o dell’altra squadra, a seconda del risultato. Averlo vinto, dunque, dovrebbe garantire al Montevarchi l’iniezione di fiducia migliore possibile in vista dei prossimi impegni. Certo, i ragazzi allenati da Nico Lelli saranno chiamati in questi giorni e in vista dell’incontro interno di domenica prossima con il Follonica Gavorrano a riflettere su un primo tempo nel quale hanno lasciato un paio di ghiotte opportunità

alla Sangiovannese, ma occorre tenere conto del peso specifico della posta in palio.

Si ha un bel dire, infatti, che la gara dello stadio Fedini era una sfida come le altre e metteva in palio soltanto tre punti. Tutt’altro, perché nell’immaginario dei tifosi dei due club sembra davvero la madre di tutte le partite.

Tra i calciatori di Lelli, oltre all’autore del gol decisivo Andrea Orlandi, sempre a segno dal dischetto nei quattro rigori calciati da inizio torneo, si è distinto in difesa Damiano Franco, l’ex senese che sta ritrovando la giusta condizione e non a caso è stato votato come man of the match dagli sportivi sui social. Ad ogni modo, del duello eterno del calcio di vallata si tornerà a parlare nei giorni precedenti il confronto di ritorno in programma al Brilli Peri il 9 marzo 2025.

Il novembre degli aquilotti prosegue, invece, con due confronti interni intervallati dalla trasferta del 17 del mese a Foligno (il 24 arriverà in Valdarno la Fezzanese fanalino di coda). Si comincia, come detto, tra le mura amiche con il Follonica Gavorrano, allenato da quel Marco Masi che fu compagno di casacca del presidente rossoblù Angelo Livi nelle giovanili del Torino.

Amici contro ancora una volta in novanta minuti che chiariranno se i valdarnesi, caricati dal successo al Fedini, hanno imboccato la strada giusta e, di contro, se i maremmani dell’ex Gabriele Kernezo sono in ripresa dopo la sconfitta esterna di Ostia e il ko casalingo nel derby della Maremma con il Grosseto.