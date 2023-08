Montevarchi, le notti delle zanzare Intervento solo nell’area del Perdono

di Marco Corsi

Sono da sempre compagni fedeli delle nostre estati e a Montevarchi, loro malgrado, anche i protagonisti di una polemica che dai social è arrivata sui banchi della politica. Loro sono le zanzare, fastidiosi animali al centro del dibattito in questi ultimi giorni di agosto. Tutto è nato da un provvedimento annunciato da Palazzo Varchi. Una disinfestazione è stata infatti programmata nelle zone interessate dalla Festa del Perdono. Scatterà tra stanotte e domani mattina nelle aree maggiormente frequentate durante i festeggiamenti, le piazze Allende e della Repubblica e vie limitrofe e piazza XX Settembre, nel giardino dell’asilo nido La Coccinella. Apriti cielo. Sui social si sono scatenati commenti, anche ironici, con molti cittadini che hanno chiesto per quale motivo l’operazione è limitata alle aree nelle quali si svolgerà la festa, dato che le zanzare sono un po’ovunque.

A metterci il cosiddetto "carico da undici" anche il Partito Democratico. "È impossibile, sia di giorno che di sera, avvicinarsi alle aree verdi e agli spazi giochi per bambini. Impossibile sedersi in una panchina e passeggiare per tutta la città. Montevarchi è invasa dalle zanzare", ha tuonato il Pd, che ha denunciato le segnalazioni e le lamentele della popolazione ricordando di avere presentato in questi mesi due interrogazioni a proposito. "Nella prima, portata in consiglio comunale a fine inverno inizio primavera, si chiedeva un impegno preciso e preventivo; nella seconda, illustrata in estate, veniva denunciata la situazione - hanno detto Alessandro De Falco, responsabile ambiente del partito e Sara Brogi, segretaria dell’Unione comunale - Entrambe le interrogazioni hanno ricevuto risposte inadeguate,segno dell’assenza di programmazione e dello scarso interesse all’argomento.

Il risultato è un’estate da dimenticare, attaccati dalle zanzare senza la possibilità di godere degli spazi aperti". "Ma non è tutto - ha aggiunto il Partito Democratico - Sono di questi giorni altisonanti e sui social del Comune che per le festività del Perdono ci sarà un intervento straordinario di disinfestazione, udite udite, solo nelle aree interessate dagli eventi. Tutto questo è il solito sistema di nascondere lo sporco sotto il tappetto, assenza di programmazione e disagi". Il Pd ha quindi invitato i cittadini a riguardare lo streaming con le risposte dell’amministrazione alle interrogazioni presentate. "Risposte saccenti e inconcludenti che denotano scarsa attenzione per l’argomento ", hanno concluso De Falco e Brogi.