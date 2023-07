Montevarchi. La Guardia di Finanza scopre un locale sub affittato a nero a sei persone

Arezzo, 13 luglio 2023 – Proseguono in maniera costante i controlli della Guardia di Finanza del Valdarno nel comune di Montevarchi, che vanno avanti ormai da tempo per verificare se ci sono illeciti. L’ultima operazione ha consentito di scoprire un locale sub affittato a nero a sei persone. Nell corso dell’operazione, che si è poi spostata in zona stazione, sono stati segnalati anche due soggetti per detenzione di droghe. Gli interventi delle fiamme gialle si sono indirizzati sul centro storico. In particolare, i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni hanno controllato alcune abitazioni, sospettate di essere locate o sub-locate in nero a soggetti di nazionalità straniera.

Nel corso degli interventi, sono stati confermati i sospetti. I finanzieri, infatti, hanno riscontrato una situazione allarmante all’interno di un piccolo appartamento. Sebbene fosse ufficialmente registrato come dimora per soli due inquilini, si è scoperto che in realtà era stato subaffittato ad ulteriori sei soggetti di nazionalità nigeriana, che avevano allestito le rispettive stanze da letto come vere e proprie abitazioni autonome, cercando di nascondere la loro presenza e di eludere i controlli delle autorità. I controlli sono poi proseguiti sempre nell’area del centro storico in zona stazione, a Montevarchi, con l’ausilio delle unità cinofile dei cani antidroga del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze.

Identificate 32 persone e col sequestro di 5 grammi di hashish. Nei confronti di due montevarchini è scattata la segnalazione alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. L’attività di servizio appena conclusa s’inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza, a contrasto dei traffici illeciti ed a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un lavoro costante quello dei finanzieri valdarnesi, presenti in tutta la vallata sia con servizi di controllo che con operazioni mirate. La Guardia di Finanza svolge un ruolo fondamentale ed opera spesso in sinergia con gli altri corpi, Carabinieri e Polizia in primis. Una sinergia vincente, che ha consentito di portare avanti indagini delicate e molto importanti. In Valdarno la sede della GDF è a San Giovanni. Quotidiano, ovviamente, il rapporto con il comando provinciale di Arezzo.