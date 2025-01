Montevarchi, giovane promessa per il centrocampo: dalla Pianese arriva Papini

Secondo innesto del mercato invernale nella rosa del Montevarchi che nelle scorse settimane ha perso gli attaccanti Rufini, Carcani e Zhupa e l’esterno 2007 Sturli registrando di contro il ritorno di Marco Bontempi.

Ieri il club rossoblù ha comunicato in via ufficiale l’arrivo in prestito dalla Pianese del giovane centrocampista Alessandro Papini (nella foto). Nato il 19 novembre 2005 e originario di Montepulciano il neo aquilotto fu ingaggiato dalla formazione amiatina nell’agosto 2023 dopo essersi messo in mostra nella Sinalunghese. È considerato un atleta dalle doti tecniche e dinamiche interessanti e nel recente passato ha frequentato anche le rappresentative di categoria. Già a disposizione di Atos Rigucci, domenica prossima il ragazzo potrebbe incrociare di nuovo i colori bianconeri da avversario, nel confronto tra i valdarnesi e il Siena.

Una possibilità non peregrina, perché in mediana l’Aquila dovrà fare a meno di un altro 2005, l’ex Fiorentina e Pisa Mattia Saltalamacchia, quasi sempre schierato come titolare fin qui. A prescindere da un eventuale esordio, l’arrivo di Papini testimonia la volontà della dirigenza montevarchina che ha dato un preciso mandato al direttore sportivo Donello Resti di riportare l’organico al completo. Magari con l’ingaggio di una punta centrale di ruolo e lavorando per ampliare ancora il parco degli under.

A breve, dunque, si profila qualche altra operazione in entrata, mentre prosegue la preparazione della squadra per la sfida casalinga con il Siena. Nella seconda gara interna di fila Rigucci potrà contare sul rientro dalla squalifica di Sean Martinelli.

Giustino Bonci