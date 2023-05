Montevarchi: furti a ripetizione su auto in sosta

Arezzo, 16 maggio 2023 – L’ufficio denunce del Commissariato di polizia di Montevarchi ha ricevuto una denuncia da parte di una donna, vittima di furto e danneggiamento.

Ignoti, durante la notte, dopo aver infranto il finestrino anteriore del suo veicolo, avevano rovistato all’interno dell’abitacolo e portato via 50 euro in contanti.

L’attività d’indagine si è concentrata sull’acquisizione delle immagini dal sistema di videosorveglianza del Comune di Montevarchi: dalla visione delle immagini si riusciva a ricostruire le fasi relative al furto e d individuare due soggetti che successivamente, sempre grazie alla visione delle immagini, si rendevano autori di un ulteriore furto (questa volta di una bicicletta) nelle pertinenze di un’abitazione oltre che di altri furti in danno di autovetture.

I responsabili sono rimasti ignoti fino alla successiva mattina del 10 maggio scorso quando i poliziotti del Commissariato hanno individuato i due soggetti entrambi in sella alla bicicl etta rubata il giorno prima e soprattutto indossanti gli stessi abiti indossati nelle circostanze dei numerosi furti commessi.

I due giovani ladri (uno dei quali con precedenti specifici) sono stati sottoposti a perquisizione personale e contemporaneamente è stata sequestrata la bicicletta la cui proprietaria è stata poi successivamente individuata dai poliziotti. I due sono stati denunciati per furto aggravato su auto in sosta e per furto in abitazione.