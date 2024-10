Montevarchi. Evento sulla dislessia in collaborazione con l’istituto Petrarca

Arezzo, 15 ottobre 2024 – In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2024, il Centro DIDA, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi, organizza l’evento dal titolo “Sopravvissuti alla Dislessia!”, un'iniziativa volta a sensibilizzare e informare sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). L’incontro si terrà questo sabato 19 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Filanda, situata all'interno della Ginestra Fabbrica della Conoscenza a Montevarchi. La Settimana Nazionale della Dislessia, promossa ogni anno dall’Associazione Italiana Dislessia, è un appuntamento cruciale per far conoscere le sfide quotidiane delle persone con DSA e per promuovere una cultura dell'inclusione e del supporto. Quest'anno, grazie all’iniziativa del Centro DIDA e della scuola Petrarca, giovani con DSA, insegnanti e genitori si riuniranno per condividere esperienze personali, punti di vista e soluzioni.

La struttura dell’evento è pensata per offrire una pluralità di prospettive. Saranno infatti i giovani con DSA i protagonisti, pronti a raccontare le loro storie di vita scolastica, affrontando il passaggio dalle scuole superiori al mondo universitario o lavorativo. Ogni racconto evidenzierà le difficoltà incontrate, ma soprattutto le strategie adottate per affrontare le sfide della dislessia e trasformarle in occasioni di crescita. Accanto a loro, interverranno insegnanti e genitori, figure chiave nel percorso di supporto ai ragazzi con DSA, che offriranno il loro punto di vista su come accompagnare gli studenti nella loro carriera scolastica e personale. Sarà un momento prezioso di confronto, volto a dimostrare che, nonostante gli ostacoli, con il giusto supporto i DSA possono essere superati.

L'evento, patrocinato dal Comune di Montevarchi e gratuito per tutti gli interessati, rappresenta solo l'inizio di un percorso più ampio. Nei giorni successivi, i giovani con DSA incontreranno alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Petrarca. In questo contesto, condivideranno con gli studenti le loro esperienze e le strategie che hanno sviluppato per affrontare la dislessia, fornendo preziosi spunti a chi si trova ad affrontare le stesse sfide. Questo momento di scambio si pone l’obiettivo di dimostrare che le difficoltà possono essere superate e che, con il giusto approccio, anche i ragazzi con DSA possono raggiungere traguardi importanti, sia a livello scolastico che personale.