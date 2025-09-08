Montevarchi. 3.000 giovani in piazza per ballare a ritmo di musica

Arezzo, 08 settembre 2025 – Oltre tremila giovani si sono radunati venerdì sera in piazza XX Settembre per “La piazza che balla”, l’evento inserito all’interno dei festeggiamenti del Perdono dedicato al divertimento delle nuove generazioni. Dalle 23 in poi, la piazza è stata invasa da ragazzi e ragazze che hanno cantato e ballato fino a tarda notte, trasformando il cuore della città in una grande discoteca a cielo aperto. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del calendario del Perdono, è stata organizzata dal Parco delle Stelle – Nirvana in collaborazione con Fresko-La Capannina, realtà che negli ultimi mesi hanno contribuito a ridare nuova vita allo storico locale sull’Arno. L’entusiasmo è stato confermato anche dall’assessore Sandra Nocentini, che ha sottolineato la soddisfazione per una partecipazione superiore a quella dello scorso anno.

"È stata una serata incredibile – ha commentato – e posso dirlo con certezza, perché vi ho preso parte insieme al sindaco, al vicesindaco e all’assessore Brandi. Tantissimi ragazzi hanno riempito piazza XX Settembre, scatenandosi in un divertimento sano. Una festa come il Perdono si può considerare riuscita solo quando riesce a coinvolgere tutte le anime della comunità. Per questo abbiamo voluto dedicare la prima serata ai giovani, e constatare che per il secondo anno consecutivo i numeri siano cresciuti è motivo di grande gioia”.

Nocentini ha poi ringraziato gli organizzatori per l’impegno e la cura dedicata alla sicurezza, elemento che ha reso possibile lo svolgimento sereno dell’iniziativa. Ma non solo: un pensiero speciale è andato a una cittadina che, come già lo scorso anno, ha assistito all’evento dalla sua finestra su piazza XX Settembre, ricevendo applausi e saluti affettuosi dai ragazzi. «Anche questo – ha aggiunto l’assessore – è comunità». Intanto ultimi due giorni di Perdono. Oggi, alle ore 18.00 in Piazza XX Settembre, si svolgerà la tradizionale Tombola, a cura della misericordia di Montevarchi, seguita dall’iniziativa “Aperì-Rock-ino”, a cura dei Cuochi del Valdarno.

Sempre questo lunedì la giornata sarà dedicata al momento religioso: la Festa della Madonna del Latte. Alle ore 18.00, la Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo di Fiesole, seguita alle ore 21.00 dalla solenne processione cittadina, dalla Chiesa del Giglio fino alla Collegiata, accompagnata dal Corpo Musicale G. Puccini. In coda agli eventi, ma solo per ordine cronologico, si terrà domani, martedì 9 settembre, alle 21.00, in piazza Varchi, lo spettacolo di Ginestra e dintorni, dal titolo “Sanremo: gli ultimi saranno i primi”, in collaborazione con lo Studio di Danza Caroline. Dopo il successo dell’anno scorso, il grande spettacolo pirotecnico musicale chiuderà i cinque giorni di festa, alle ore 23.30, nella location di Piazza Cesare Battisti